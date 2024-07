Mateos cree que decisión de Vox a nivel nacional no afectará a acuerdos en el Ayuntamiento

Ep.

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, cree que la decisión de Vox a nivel nacional de romper los gobiernos regionales con el PP no afectará a los acuerdos puntuales que la formación de Santiago Abascal tiene con el gobierno municipal, que se encuentra en minoría y que, hasta ahora, ha tenido que contar con Vox para sacar adelante muchas de sus propuestas.



"Yo creo que la ciudad de Cáceres no va a estar sometida a ningún tipo de movimiento político por esta decisión que se ha tomado de Vox a nivel nacional", ha recalcado Mateos, al tiempo que ha añadido que "los ciudadanos lo que quieren son gobiernos serios". "Los ciudadanos no quieren golpes en la mesa ni golpes de efecto y yo, con todo respeto, creo que Vox lo que está buscando es notoriedad y, desde luego, aquí en Cáceres no la va a encontrar", ha espetado.



Mateos ha recalcado que el gobierno municipal del PP en Cáceres "es serio, fuerte y solvente", que ha sabido llegar a acuerdos puntuales con Vox con los que "la ciudad está avanzando". De hecho, la semana pasada el alcalde mantuvo una reunión con los concejales del grupo municipal de Vox, Eduardo Gutiérrez y Raquel Mirat, en la que se hizo balance de las propuestas que se habían incluido en los presupuestos municipales del 2024 y "podemos decir que están cubiertas en torno a un 90%", ha dicho.



Además, se están alcanzando acuerdos para definir el destino de parte del remanente de 2023, tal y como había solicitado Vox que no apoyó en un primer momento las propuestas de inversiones y proyectos realizados por el PP y forzó al gobierno cacereño a elaborar otro expediente sacando los proyectos que no compartía, casi todos relacionados con la Agenda 2030.



SIGUEN LAS NEGOCIACIONES



Precisamente, sobre esas propuestas que quedaron encima de la mesa para financiarlas con cargo al remanente de 2023, el Gobierno de Rafael Mateos, está negociando tanto con Vox como con el PSOE las aportaciones que plantearon para ver su viabilidad y la posibilidad de incluirlas en otro expediente, pero no se llevará al Pleno municipal de la semana que viene, tal y como se dijo en un principio.



"Estamos negociando y hablando con los grupos para hacer una serie de modificaciones en el presupuesto actual. Algunas, a lo mejor, tienen que ir al pleno, otras se van a hacer a través de resoluciones de alcaldía, informando previamente a la Comisión de Economía y Hacienda para dar cumplimiento a esas propuestas que nos habían hecho fundamentalmente el Grupo Municipal de Vox y el Grupo Municipal Socialista", ha apuntado el alcalde.



Según ha explicado el alcalde, "las negociaciones son continuas" y se están recabando los informes de los diferentes servicios, ya que "algunas medidas de las que proponía Vox no se pueden adoptar de la noche a la mañana, porque algunas de las cuestiones que ponían encima de la mesa no son competencia municipal y hay que pedir autorización a otras administraciones".



Algunas de esas propuestas tienen que ver con rotondas de entrada a la ciudad o con la mejora en los puentes de la circunvalación, algunos de los cuales son competencia del Gobierno central, por lo que hay que tramitar los correspondientes permisos. "Una vez que tengamos los permisos y tengamos los correspondientes informes, se van a llevar a cabo las modificaciones presupuestarias porque existe crédito suficiente para hacerlo", ha indicado el regidor que ha sentenciado que "la gestión de una ciudad no se hace en una mañana".



Lo que sí se aprobará en la sesión plenaria del 18 de julio será el pago de 2,3 millones de euros a la empresa concesionaria del servicio integral del agua Canal de Isabel II por una deuda pendiente desde hace 15 años, ya que se trata de revisiones de precios de varias anualidades sobre la que hay una sentencia firme que hay que cumplir.



Este pago se hará en su mayor parte con cargo al remanente y otra cantidad más pequeña "utilizando partidas que no se están ejecutando en el presupuesto porque se han adjudicado los contratos por un importe menor y son partidas que quedan de recortes".



"Ha sido un imprevisto que ha surgido en los últimos días, una sentencia que viene de la pasada legislatura y que, por lo tanto, vamos a tener que hacer frente nosotros sin tenerlo contemplado presupuestariamente porque ni siquiera teníamos conocimiento de ello", ha concluido el regidor.