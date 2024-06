Morales urge financiación "justa y real" con "singularidades" de provincias como Cáceres

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha reclamado la unión del mundo local para defender una financiación municipal "justa y real" acorde a las "singularidades" de provincias como la cacereña. Al mismo tiempo, ha defendido el papel de alcaldes y alcaldesas, "que asumen competencias que no les corresponden, por lo que hay que clarificar la financiación".



Así se ha pronunciado en su intervención en el II Foro de Municipalismo que se ha celebrado este viernes en Cáceres en el que Morales ha destacado que "es absolutamente injusto que la financiación local se haga solo en función de la población", recordando que la provincia de Cáceres es un territorio de 20.000 kilómetros cuadrados con apenas 400.000 habitantes.



"Si es en función del número de habitantes, entonces cerramos, nos vamos todos a Madrid o Barcelona, que nos den allí cobijo, esto lo cerramos y se acabó", se ha lamentado Morales, que ha añadido que "el Gobierno y los partidos políticos en el Congreso tienen que verlo, hay que hacer singularidades y ver realidades que afectan a la vida de los españoles".



"Todos tenemos los mismos derechos, todos tributamos no en función del territorio sino de la capacidad económica de cada cual, pero el estado tiene que redistribuir en función de otros parámetros, la despoblación es uno de ellos, y la producción de energía también", ha reivindicado.



En este sentido, Morales ha apelado a todos los ayuntamientos, al mundo local, a ponerse de acuerdo en esta cuestión y a "no tener a la FEMP o a la Fempex, en función de quien gobierne, como ariete del gobierno de turno". "Es decir, que defendamos los intereses, los nuestros de los dirigentes, no, los intereses de los ciudadanos que viven en el mundo rural, para que tengan alternativas reales para vivir ahí", ha subrayado.



DEFENSA DE ALCALDES Y ALCALDESAS



Como en otras ocasiones, el presidente de la Diputación cacereña ha defendido el papel de los alcaldes y las alcaldesas que "asumen competencias que no les son propias, pero que las asumen porque el alcalde es, a ojos de los ciudadanos de cada pueblo, el responsable de todo lo que pasa, si no se ve la tele, el alcalde es responsable, si el médico no va, ‘a ver qué pasa con el médico, alcalde’, si hay unos baches, pues también el alcalde o alcaldesa...".



En este escenario, ha exigido que se "clarifiquen" competencias y financiación. "No se habla de financiación local, se habla de financiación autonómica, se pelean por singularidades, pero se llegará a un acuerdo entre el Gobierno de España y las autonomías, sin embargo, los ayuntamientos tienen un grave problema de financiación y habrá que clarificar qué competencias realmente tienen que dar, y en base a esas competencias, ver qué financiación tienen o deben tener", ha insistido.



Morales ha abundado en uno de los problemas que considera que viven los gobiernos locales, "el tutelaje permanente al que están sometidas las administraciones locales por parte del gobierno nacional o los gobiernos autonómicos", según informa la Institución provincial cacereña en una nota de prensa.



"Parece que no somos Estado, que somos administraciones de segunda clase, nos imponen determinados criterios sin contar con nosotros y sin saber muy bien por qué se hace o en qué normas se asienta tal o cual decisión que toma el Gobierno de España o el de las distintas comunidades autónomas", ha reprochado.



Así, el catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo y presidente de la Asociación Iberoamericana de Financiación Local, Javier Suárez Pandiello, se ha referido al discurso de Morales como "reivindicativo" y "sin un ápice de espíritu de Calimero, que a veces se escucha a dirigentes de administraciones locales".



Finalmente, en el foro ha participado también la secretaria-interventora del Consorcio MásMedio de la Diputación de Cáceres, Elisa Flores, un consorcio al que se han adherido ya 181 municipios, más del 80% de los pueblos de la provincia, y que es un ejemplo de los servicios públicos en el municipalismo.