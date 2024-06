La Plaza Mayor de Cáceres acogerá por primera vez el acto central del Orgullo 2024

Rd./Ep.

Bajo el lema 'Cáceres con Orgullo', la concejala de Mujer, Igualdad y LGTBI, Encarna Solís, ha presentado este lunes las actividades que se han programado desde el Ayuntamiento de Cáceres, en coordinación con las principales entidades que representan al colectivo LGBTI en la ciudad, para conmemorar el Día del Orgullo 2024.

En concreto, la edil, acompañada por representantes de todas las entidades del colectivo en la ciudad -Fundación Triángulo, Extremadura Entiende, Cuidado Que Te Veo, Diverceres, así como la empresa Ágora Espectáculos-, ha "agradecido la dedicación y la buena sintonía con la que se ha diseñado las distintas propuestas de la mano del área municipal LGBTI, en perfecta coordinación, para visibilizar la lucha por los derechos y la lucha por la igualdad de todas las identidades sexuales y de género".

Así pues, el acto central de la semana será la celebración del Día del Orgullo el próximo sábado, 29 de junio. "Este año trasladamos este gran momento a la Plaza Mayor, desde donde queremos lanzar este mensaje de tolerancia e igualdad al mundo", ha indicado Solís, quien ha añadido que primero "calentaremos motores con una "batucada por la diversidad" que saldrá del Paseo de Cánovas a las 20:00 horas hasta llegar a la plaza, sobre las 21:15 horas cuando se realizará la lectura del manifiesto".

Mientras, en zona baja de la Plaza Mayor se instalará un gran escenario "que se llenará de música, baile y buen rollo hasta la madrugada". La conocida y mediática artista Malena Gracia será cabeza de cartel de una noche en la que también actuarán Fermurosa, Cherry Coke, Nina Vagina, Mamiloma, Chachalote Jenner, Lexxi Queen, Franco Deluxe y Estela Cariño.

"Un cartel que se ha diseñado combinando artistas locales y regionales con nacionales", ha apostillado la edil.

IZADO DE BANDERAS E ILUMINACIÓN

De este modo, 'Cáceres con orgullo' se plantea con una extensa programación que se desarrollará durante toda la semana y ha arrancado este lunes con el izado de las banderas de los distintos colectivos en la fachada del Ayuntamiento, donde permanecerán ondeando hasta el fin de semana.

Además, la fachada del Consistorio se iluminará con los colores de la bandera del arcoíris desde el miércoles 26 hasta domingo 30 de junio, según informa el Ayuntamiento cacereño en una nota de prensa.

De la misma forma, en el cartel que hemos escogido para este año ha sido realizado por la diseñadora cacereña y miembro de Extremadura Entiende, Jara Gómez Guillén. El él se representa un ojo en cuya pupila se refleja la ciudad monumental, todo ello ilustrado con los tonos de la bandera multicolor.

"Un bonito símbolo, una metáfora de cómo la mirada de los cacereños y cacereñas es tolerante, abierta y respetuosa con la vida personal de cada individuo", ha precisado.

Cabe destacar que este cartel va a recorrer toda la ciudad con su mensaje, a través de los autobuses municipales, que lucirán este vinilo en su exterior y también podrá verse en algunas marquesinas que se encuentran repartidas por los distintos barrios de la ciudad.

A su vez, el centro neurálgico de las actividades será el espacio municipal LGBTI "De par en par" en la calle Grecia, en Los Fratres, donde durante toda la semana se podrá ver la exposición titulada "Historias de resistencia" y donde se grabará el podcast "Cigüeñas de colores" con personas LGBTI Migrantes. Además, habrá talleres de chapas en Santa Lucía, en San Blas, en el Parque Fernando Turégano de Mejostilla y en la Plaza de Santiago.

"La semana pasada ya celebramos algunos eventos. Tuve la suerte de acompañaros junto a mi compañera Noelia Rodríguez, la concejala de Deportes, en una estupenda jornada de convivencia a través de la práctica deportiva, con un partido de voleibol mixto que fue todo un éxito", ha resaltado la edil, quien ha finalizado su intervención invitando a todos los ciudadanos a participar de esta "intensa programación para reivindicar la igualdad, la tolerancia y el respeto", ha sentenciado.

CELEBRAR Y REIVINDICAR



Por su parte, Sisi Cáceres Rojo de la Asociación Extremadura ha recordado que el Día del Orgullo es una jornada festiva pero, sobre todo, reivindicativa de los derechos del colectivo LGTBI, entre los que están no solo el respeto que la ciudadanía de Cáceres tiene que tener por la vida personal del colectivo LGTBI, sino también el respeto por la vida pública de esas personas.



"Ser lesbiana, en mi caso, no pertenece a mi ámbito privado, pertenece a mi ámbito público y necesito y exijo también que se me respete, no solo en mi ámbito personal", ha subrayado, al tiempo que ha incidido en que el Día del Orgullo "es nuestra herramienta política más importante que tenemos las personas del colectivo LGTBI para exigir nuestros derechos", unos derechos que en muchos países todavía no existen.



Por ello, ha pedido que no se ponga el foco en la fiesta, sino en la manifestación, "en las pancartas que cada cual pueda hacer en su casa para exigir que se cumplan las leyes y que garanticen nuestros derechos para que acaben las agresiones". "La parte festiva es muy importante, por supuesto, pero lo importante es la reivindicación", ha sentenciado.



En la misma línea, Sergio Arias, técnico de Fundación Triángulo, también ha puesto el foco en las actividades como la que se llevará a cabo el próximo jueves en el pub Nebbia de la calle doctor Fleming, donde se llevará a cabo una charla sobre el 'chemsex', una práctica que cosiste en el consumo de drogas con fines sexuales, que "surgió en grandes ciudades de Europa y cada vez está siendo más notorio en ciudades como Cáceres, Badajoz ó Mérida", ha dicho Arias.



"Nos acompañará una médica de medicina infecciosa del Hospital SAn Pedro de Alcántara y es una charla abierta, un debate distendido para que toda aquella persona que esté interesada se acerque y tratemos de comprender esta realidad que muchas veces se muestra de una forma tan peligrosa", ha explicado.



"El Orgullo no es otra cosa que un acto político", ha recalcado, por lo que ha pedido al colectivo "aunar fuerzas para dar un golpe a la mesa y dejar claro nuestras reivindicaciones, lo que queremos conseguir, nuestros derechos", por lo que ha rechazado hablar de tolerancia cuando se refieren al colectivo porque "no queremos que se nos tolere, porque no somos nada malo" ya que "ser lesbiana, ser bisexual, ser trans, no es algo que se tenga que tolerar. Es algo que se disfruta, es algo que se respeta, por supuesto".



Finalmente, David Luceño, representante del Club Deportivo LGBTI Diverseres, ha explicado que se trata de un club que nació para "generar espacios seguros para todas las personas en el ámbito deportivo, poniendo el foco sobre todo en las personas LGBTI" y "para luchar por la igualdad de derechos y por la diversidad".



"A nosotros nos parece que tenemos que trabajar por el orgullo de ser lo que somos", ha resaltado, al tiempo que ha lamentado que "con el crecimiento de los comentarios y los discursos de odio que está habiendo, parece que tenemos que volver a escondernos, parece que tenemos que volver a decir que somos lo que no somos y parece que tenemos que parecer lo que no queremos ser".



Por ello, "aquí estamos para gritar alto y claro junto a las organizaciones, con la implicación de las administraciones públicas que nos parece fundamental e importante, para gritar alto y claro que sí, Cáceres con orgullo, pero sobre todo las personas LGBTI con orgullo también", ha concluido.