Vox plantea sacar doce inversiones del expediente del remanente del Ayuntamiento Cáceres

El grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Cáceres ha propuesto al PP que enmiende los tres expedientes de inversiones del remanente de tesorería que no se aprobaron la semana pasada y que se saquen de estos documentos una docena de medidas que Vox no comparte, sobre todo las relativas a la Agenda 2030.

Así pues, a la espera de llegar a un acuerdo definitivo, el portavoz municipal de Vox, Eduardo Gutiérrez, ha explicado este martes que si el PP saca esas partidas, el voto de los dos concejales de Vox sería a favor de aprobar las inversiones, sobre todo las relacionadas con las infraestructuras de los barrios y la de saldar la deuda con los bancos para sanear las arcas.

"Nosotros hemos estado siempre con la mano tendida a llegar a algún acuerdo entre todos por el bien de nuestra ciudad y por no paralizar estas inversiones que creemos que son importantes que se lleven a cabo", ha indicado Gutiérrez, quien ha añadido que hay un principio de acuerdo con el PP para que se retiren algunas actuaciones que estaban incluidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) amparada en la Agenda 2030, que Vox no comparte.

Gutiérrez ha señalado que su grupo quiere darle prioridad "a lo que realmente es necesario y a lo que es urgente". "Lo demás, necesitamos unas explicaciones más detenidas al respecto", ha señalado, al tiempo que ha vuelto a reprochar la falta de transparencia con la que se ha gestionado este expediente que buscaba invertir 25,3 millones del remanente de 2023, 11,4 de ellos en saldar la deuda bancaria.

"Lo que más nos ha llamado la atención ha sido que no nos han informado, nada más que con cuarenta y ocho horas anteriores a la comisión informativa, de setenta iniciativas distintas, que creemos que, si quieren contar con nuestro apoyo, deben informarse en tiempo y forma", ha recalcado.

No obstante, para el Pleno ordinario del jueves Vox sí está dispuesto a apoyar "todas las inversiones en los barrios", porque los cacereños "no pueden verse perjudicados por la falta de entendimiento, la falta de conversación del equipo de Gobierno, creyendo que de manera unilateral puede sacar propuestas, iniciativas, actuaciones de tanto calado".

Sin embargo, otras que Vox no considera necesarias se incluirán en un próximo expediente que se llevará a julio con propuestas de los grupos políticos, según ha avanzado ya el alcalde Rafael Mateos. En ese expediente irán también medidas propuestas por Vox. "Vamos a estar a la espera de poder realizar un expediente nuevo, una vez que nos detallen con más precisión esas inversiones, y también presentar las nuestras", ha explicado Gutiérrez.

Esas propuestas están dirigidas a los barrios, y están recogidas de conversaciones con las asociaciones vecinales y con ciudadanos, según ha indicado el portavoz de Vox, y tienen que ver con el embellecimiento de la ciudad, la atención a los mayores, más accesibilidad y más cercanía de los servicios públicos a los ciudadanos.

Para cerrar el acuerdo, el PP y Vox han mantenido en cinco días un par de reuniones presenciales, además de conversaciones telefónicas. Esta misma mañana estaba prevista la reunión definitiva para que el PP lograra el apoyo de Vox y aprobar los expedientes modificados en el Pleno ordinario del jueves.

"Quiero que quede claro que nosotros no nos hemos opuesto en un concepto a las inversiones en nuestra ciudad. No es nuestro objetivo. Lo que sí queremos es que se nos informe de una manera correcta. Y si quieren que participemos, pues que tengamos una cuota de participación y de negociación en esas inversiones y en esas actuaciones", ha subrayado Gutiérrez, que ha concluido que "no se puede contar con un partido sin tener ninguna comunicación", por lo que ha pedido al PP "más humildad".