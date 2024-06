UP: Inversiones del remanente en Ayuntamiento Cáceres buscaban "enmendar" errores del PP

El grupo municipal Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Cáceres ha asegurado que las inversiones del remanente de tesorería que pretendía aprobar el Gobierno de Rafael Mateos "suponía de facto una corrección a los presupuestos de 2024", ya que el PP pretendía "parchear" las carencias de su propio presupuesto, por lo que el rechazo del Pleno a estas propuestas "supone un varapalo para la acción de Gobierno".

"El Gobierno popular de Rafael Mateos no tiene un modelo de ciudad y tampoco ninguna preocupación por la juventud cacereña a la que contenta con pan y circo", ha indicado la portavoz del Grupo Municipal Unidas Podemos, Consuelo López.

Cabe recordar que la coalición morada ha apoyado en el Pleno de este jueves el pago a los funcionarios de la carrera profesional y el abono de las facturas pendientes del pasado año, pero se ha opuesto al gasto de 25,1 millones de euros (11 de ellos para saldar la deuda bancaria del consistorio) porque "no responde a un modelo de ciudad ni mejora la vida de la gente".

Por ello, Unidas Podemos ha pedido al Gobierno 'popular' un plan de gasto que contemple medidas urgentes en materia de vivienda. "La Oficina Municipal de Vivienda Joven exigida por nuestra formación en la pasada legislatura ya contaba con un presupuesto de 3 millones de euros, ¿dónde están?", se ha preguntado López.

"Rafael Mateos ha querido utilizar este remanente para corregir unos presupuestos que, tal como denunciamos en su día, nacieron trucados. Nos referimos al convenio firmado con el Sepei, que pretendía abonar con cargo a este remanente. ¿Y el año que viene que hubiera pasado? Estos más de tres millones de euros tendrían que detraerse de las inversiones de 2025 porque su renovación y abono es anual", ha señalado López.

También ha criticado que el proyecto Cáceres Capital Europea de la Cultura "contaba con una partida de gastos ciertamente elevada -510.000 euros- antes de haber concretado un primer esbozo de su idea", y ha reprochado el aumento de subvenciones "ya demasiado altas en la legislatura anterior".

Así, de la subvención del PSOE de 150.000 euros para el fetival Extremúsika, este año se pasaba a los 200.000 euros. "No entendemos por qué se debe subvencionar un festival privado con una cantidad tan elevada teniendo en cuenta que cobra entrada, y no barata, al público asistente", ha señalado la portavoz.

Del mismo modo, López ha lamentado que Mateos "no haya pensado en el gran problema de la vivienda en el que se encuentra inmersa la ciudad y su juventud, incapaz de acceder al mercado de alquiler para iniciar una vida independiente", al tiempo que ha recordado que se podrían haber incluido "muchas propuestas para mejorar la vida de la gente", según informa la formación morada en una nota de prensa.

Como ejemplo, se ha referido a la Oficina de Vivienda Joven, que incluiría un parque público de inmuebles para alquiler asequible para jóvenes, la instalación de placas solares en los tejados públicos para abaratar la factura municipal o la red de baños públicos, "porque así como una golondrina no hace verano, una cabina autolavable –la única que se presupuestaba– no constituye la red prometida", ha ironizado.

"Ahora que están con la capitalidad de la cultura bien podrían haber puesto en marcha nuestra propuesta Cáceres Ciudad de Festivales que habría contribuido a la gestión coordinada de los eventos culturales en nuestra ciudad", ha recordado.

Finalmente, López también ha reprochado al ejecutivo local que "no han contado con los grupos municipales para una propuesta económica de esta envergadura". En definitiva, "este documento mal llamado de inversiones no era tal sino un plan para corregir sus propios errores presupuestarios. Su rechazo supone un varapalo a lo que era su ‘medida estrella’, que no ha salido adelante, para beneficio da la ciudad", ha concluido.