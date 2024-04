Cientos de cacereños reciben a la Virgen de la Montaña ante el Nuncio del Papa

Ep.

Cientos de cacereños recibirán este miércoles, día 24 de abril, a la Virgen de la Montaña en la procesión de bajada desde su santuario que llegará hacia las 19,00 horas a Fuente Concejo, donde será recibida por el Nuncio Apostólico del Papa en España y Andorra, Monseñor Bernardito Auza, junto a otras autoridades.



Allí, el alcalde Rafael Mateos entregará el bastón de mando a la patrona de la ciudad y a continuación, las autoridades junto a Monseñor Auza, acompañarán a la imagen mariana durante su recorrido procesional hasta la concatedral de Santa María donde comenzará el Novenario.



No es la primera vez que un Nuncio de Su Santidad visita, recibe o acompaña en su recorrido procesional a la patrona cacereña. Ya lo hizo Monseñor Tedeschini, en el año de 1926, en la inauguración del monumento al Sagrado Corazón en la explanada del Santuario.



En el año de 1974, fue Monseñor Dadaglio, con ocasión de las Bodas de Oro de la Coronación de la patrona, mientras que en 2009, también visitó Cáceres monseñor Manuel Monteiro de Castro, posteriormente creado y proclamado Cardenal Diácono de Santo Domingo de Guzmán, por el Papa Benedicto XVI en el consistorio del 18 de febrero de 2012. Y, por último, en 2013, fue Monseñor Renzo Fratini quien procesionó acompañando a la Virgen de la Montaña.



La procesión de bajada comenzará a las 17,00 horas con la llegada a Fuente Concejo hacia las 19,00 horas. Se contará con un encendido artístico especial de la iluminación de la ciudad monumental al paso de la Virgen y los tradicionales adornos de arcos florales.



A lo largo del recorrido no faltará la música con el estreno de la marcha Caleros, de Manuel Sellers, que se estrenará precisamente en esta emblemática calle cacereña, por donde pasará el desfile antes de llegar a la Plaza Mayor, donde actuará el Coro Rociero y la Banda Municipal.



El Novenario se celebrará del 25 de abril al 5 de mayo y, durante esos días, habrá numerosas actividades como el Besamanto los días 3 y 4 de mayo de 8,00 a 24,00 horas; la recogida de alimentos los días 2 y 3 de mayo; la jornada de donación de sangre que se celebrará el día 2, y la presentación de los niños nacidos en el último año, que será el 1 de mayo a partir de las 16,30 horas. La procesión de retorno al santuario será el domingo 5 de mayo a las 9,00 horas.



El mayordomo de la cofradía, Joaquín Floriano, ha explicado respecto a la presencia del Nuncio del Papa, Floriano que los anteriores cuando vieron la bajada de la Virgen de la Montaña dijeron "esto lo tienen que saber en Roma" y "no he visto nada igual, ni siquiera en Italia".



"Bueno, pues lo que ven es una muestra de piedad popular, una muestra de lo que es la religiosidad de todo un pueblo volcado hacia la Virgen de la Montaña, y yo desde aquí lo que invito a todos los cacereños es a que se vuelquen con ella, la reciban con ese cariño que siempre reciben a la Virgen, y más si cabe en este ejercicio que nos acompaña el Nuncio", ha apuntado el mayordomo.



Cabe recordar que la Virgen de la Montaña cuenta ya con 175 mantos y la cofradía suma 2.121 hermanos y hermanas de los cuales 127 son hermanos de carga, otros 90 son aspirantes y 51 veteranos.