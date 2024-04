El Ayuntamiento de Cáceres prorroga el contrato del servicio urbano de transporte público

Ep.



El Pleno ordinario del Ayuntamiento de Cáceres ha aprobado este jueves la prórroga del contrato del servicio urbano de transporte público, que se adjudicó en 2014 a la empresa Subus Grupo de Transporte SL por un periodo de diez años, y con posibilidad de prorrogarlo por tres años más.



En concreto, el actual contrato finaliza el próximo 29 de abril pero el equipo de Gobierno local ha decidido prorrogarlo para que la empresa pueda amortizar las inversiones realizadas, tanto en vehículos como en las cocheras y oficinas que se construyeron en la avenida de la Hispanidad.



Y es que en 2014 cuando se firmó el actual contrato se acordó que se cambiarían 24 de los 35 autobuses que estaban en ese momento en servicio (4 autobuses articulados, 19 autobuses de 12 metros y 1 microbus) con las consiguientes mejoras en eficiencia energética y también en otra serie de servicios, como la accesibilidad o la incorporación de sistemas de geolocalización.



El precio del contrato incluía una aportación de las arcas municipales de 2,4 millones de euros para el equilibrio financiero de la explotación.



En este sentido, el concejal de Servicios Públicos, Pedro Muriel, ha explicado que la amortización inicial de los vehículos e inversiones en equipamiento y en la nueva base municipal de autobuses se realiza a lo largo de 13 años, "con lo que se cumple así con el citado requisito para poder prorrogar el contrato".



Por otra parte, Muriel ha anunciado también en la sesión plenaria que se va a sacar a licitación la redacción de un plan integral de movilidad del transporte urbano para estudiar la situación actual del servicio de transporte urbano y planificar las mejoras necesarias para hacerlo más eficiente.



La redacción de este plan saldrá a concurso por un importe de 85.000 euros y un plazo de ejecución de 8 meses y la idea es que este documento sirva para la próxima licitación del contrato de gestión del servicio de transporte urbano, con el objetivo de incluir las mejoras necesarias.



Mientras tanto, Muriel ha anunciado que "en breve" se llevarán a cabo mejoras en la línea 8 que une el barrio de Cáceres el Viejo con la urbanización Sierra de San Pedro en Aldea Moret, y es la más concurrida de la ciudad. La mejora de esta línea es una demanda vecinal que piden que se disminuya la frecuencia de paso y se refuerce el servicio al barrio de Mejostilla en hora punta.



También relacionado con la movilidad urbana, el concejal Pedro Muriel ha avanzado que ya se ha iniciado la redacción de la ordenanza de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) que incluirá más áreas protegidas y "zonas peatonales y semipeatonales", al tiempo que ha recordado que Cáceres cuenta ya con muchas calles con tráfico restringido y con acceso limitado solo a residentes o vehículos de servicios y emergencias.



Estas áreas restringidas son "mayores" que las que se establecen para un ZBE, ha apuntado Muriel en el transcurso del debate de la moción presentada por Vox, en la que se pedía reducir al mínimo las ZBE y las vías restringidas al tráfico. La propuesta no ha salido adelante porque solo ha sido apoyada por Vox, mientras que el PP se ha abstenido y PSOE y Unidas Podemos han votado en contra.



SANIDAD SÍ, VIVIENDA NO



Respecto a otras mociones presentadas en la sesión plenaria ordenaria de este mes de abril, ha salido adelante la registrada por Unidas Podemos, con los votos a favor de Unidas Podemos y PSOE, y la abstención de PP y Vox.



En ella, se insta a la Junta de Extremadura y a la gerencia del Área de Salud de Cáceres para que incrementen los esfuerzos en los planes y medidas adoptadas con objeto de reducir la lista de espera en el Servicio Extremeño de Salud (SES).



La portavoz de la formación morada, Consuelo López, ha argumentado que, según los datos publicados por parte del SES a 31 de diciembre de 2023 la lista de espera quirúrgica ha pasado de 23.847 pacientes a 29.294, y en el tiempo de espera medio se ha pasado en seis meses de 147 días a 181 días.



"Y los datos en el Área de Salud de Cáceres son aun más escalofriantes", ha señalado, porque hay 8.311 pacientes en lista de espera quirúrgica, el 28% de toda la región, con una media de espera de 258 días, 77 días más que la media de Extremadura.



Una situación que es "mucho más grave" en traumatología con un tiempo de espera medio de 413 días, que supera en 168 días la ya elevada media de espera de Extremadura (245 días) en esta especialidad.



Por todo ello se ha aprobado instar a la Junta de Extremadura a la puesta en marcha de un plan de choque para reducir de manera significativa las listas de espera, que se base en los medios propios del SES, algo que, según ha dicho la concejala Encarna Solís, que también es la gerente del Área de Salud de Cáceres "ya está en marcha".



La moción que no ha salido adelante ha sido la presentada por el PSOE en la que se pedía instar a la Junta de Extremadura a redactar un estudio que analice la evolución de los precios de compra o alquiler de viviendas en Cáceres durante los últimos 5 años e iniciar de "manera inminente" los trabajos para la elaboración del Plan Municipal de Vivienda y Suelo.



La propuesta socialista ha sido rechazada con los votos en contra de PP y Vox, mientras que PSOE y Unidas Podemos han votado a favor porque "es urgente tomar medidas, ya que alquilar una vivienda en España se vuelve cada vez más complicado", ha indicado la portavoz socialista Belén Fernández, que ha señalado que Cáceres ha sido la capital española con el mayor incremento en el coste del alquiler durante estos tres meses, con un 7,1% más.



Por todo ello, Fernández cree que las administraciones públicas deben promover "las condiciones necesarias para garantizar el acceso a una vivienda digna para todos, dotándonos de las herramientas necesarias para mejorar nuestras políticas de vivienda", ha recalcado.



En el turno de intervenciones ciudadanas, los propietarios de fincas rústicas Cuarto de Baño han intervenido para dar a conocer los problemas de acceso a sus fincas ya que el Camino Público Monte Almeida, lleva siete años cortado en varios tramos, y no fue incluido en el catálogo de caminos públicos con lo que critican al Ayuntamiento de Cáceres por no tomar "medidas efectivas para restablecer este importante vínculo comunitario".



Ante esta situación, instan al Ayuntamiento de Cáceres "a cumplir con su obligación legal y moral de proteger el bien público que representa el Camino Público Monte Almeida", ya que además hay una sentencia judicial que da la razón a los vecinos, que también han pedido medidas para garantizar que no se repita el aislamiento al que se ven sometidos los vecinos cada vez que las lluvias amenazan el único acceso a sus propiedades.



También han intervenido por parte de la asociación AMA Cáceres para pedir que se modifique el Plan General Municipal (PGM) para que no haya pie a distintas interpretaciones del articulado en el caso de la compatibilidad urbanística de la mina de litio subterránea en el paraje de Valdeflores.