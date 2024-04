Ayuntamiento Cáceres anulará las multas de los residentes de zonas restringidas al tráfico

Ep.

El Ayuntamiento de Cáceres va a anular las sanciones a residentes de las zonas restringidas al tráfico en el recinto histórico cuyo acceso está controlado por cámaras, ya que todavía se están tramitando las 800 solicitudes que se han recibido para poder acceder a las calles que ya estaban en el sistema y las que han sido incorporadas con la nueva ordenanza municipal que entró en vigor el pasado mes de noviembre.

El alcalde Rafael Mateos ha indicado este jueves que ya ha firmado "varias resoluciones" de casos concretos de residentes en la Ciudad Monumental para retirar esas sanciones porque, al hacer una revisión de oficio, se ha entendido que "estaban mal puestas" las citadas multas.

Mateos ha reiterado que las personas empadronadas en la Ciudad Monumental y que viven allí y hayan sido multadas se les quitará la sanción ya que el retraso en la tramitación de los expedientes no es imputable a ellos, por lo que el "anormal funcionamiento de la Administración" no puede recaer en una sanción para los usuarios.

Así lo ha señalado el regidor cacereño al ser preguntado por este asunto tras las quejas de numerosos residentes de las zonas restringidas al tráfico que han sido multados por acceder con sus vehículos a sus domicilios, algunos de los cuales han recibido hasta medio centenar de propuestas de sanción.

Para que no ocurra esto, se ha reforzado el servicio con auxiliares administrativos para trabajar en esos expedientes y se "les van a pagar servicios extraordinarios para que a la mayor celeridad posible esté solucionado", ha dicho el alcalde que también ha explicado que "en los próximos días" se va a implementar en el servicio técnico que tramita las solicitudes un nuevo sistema informático que facilite las gestiones a los vecinos.

"Y hemos dado instrucciones a los servicios técnicos de Policía Local para que se analice caso por caso las diferentes casuísticas. En aquellos casos en los que, lógicamente, son vecinos que tienen su residencia allí y que han tenido permiso hasta ahora, se va a tramitar un expediente para anular esas infracciones", ha recalcado.

Mateos ha lamentado las molestias que se puedan estar causando a los vecinos y ha confiado en que "en cuestión de días o de pocas semanas esté todo ya normalizado".

En parecidos términos se ha pronunciado el concejal de Seguridad, Pedro Muriel, que ha indicado en una rueda de prensa que la nueva ordenanza que se tramitó en la pasada legislatura y que incluyó nuevas calles de restricción al tráfico en el entorno del puente San Francisco o la calle San Antón, pero que no resolvía "ni qué, ni cómo, ni cuándo" se iban a poner en funcionamiento esas cámaras para el control de acceso.

Cabe recordar que la nueva ordenanza incluía en la zona restringida un total de 23 nuevas calles, desde San Antón, Parras y Clavellinas hasta el entorno de la calle San Ildefonso, Hornos, San Juan y Pizarro, donde se hay una velocidad máxima de 20 kilómetros por hora y prioridad de paso peatonal.

En concreto la cámara situada al inicio de la calle San Antón "todavía no está operativa" hasta que se tramiten todas las solicitudes y se informará de su entrada en funcionamiento. No obstante, los usuarios del parking de Obispo Galarza no se verán afectados por la regulación del nuevo sistema de control de acceso por cámaras.

Cabe recordar también que la circulación por la calle Clavellinas quedó totalmente restringida tras las obras de peatonalización y solo se puede acceder a los garajes privados, por lo que se suprimió el semáforo que regulaba el paso en el cruce de Clavellinas con San Antón porque ya no hay circulación de coches en ese tramo.