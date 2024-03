El cupón de la ONCE del 1 de abril estará dedicado al Día de la Luz de Arroyo de la Luz

El Día de la Luz, Fiesta Mayor de Arroyo de la Luz (Cáceres), protagoniza el cupón de la ONCE del próximo día 1 de abril.



Así pues, cinco millones de cupones animarán a visitar la localidad cacereña y disfrutar de esta fiesta, según han explicado durante la presentación este miércoles, día 20, del cupón el delegado de la ONCE, Fernando Iglesias, y el alcalde de Arroyo de la Luz, Carlos Caro.



En concreto, el Día de la Luz fue declarada Fiesta de Interés Turístico de Extremadura en 1997. Según la leyenda, su origen está en un atardecer de la primavera de 1229, en la Reconquista, siendo rey de los cristianos Alfonso IX de León, en la Dehesa de la Luz, los cristianos y los musulmanes combatían, según informa en una nota de prensa la ONCE.



La batalla se prolongaba hasta caer la noche y una luz, la de la Virgen, apareció sobre una encina, cegando a los musulmanes e iluminando a los cristianos, que ganaron la batalla y levantaron una ermita en la Dehesa, hacia la que los habitantes iban en romería.



Una de las actividades más famosas de esta fiesta son las Carreras de Caballos del Día de la Luz. Los hombres volvían de la romería con sus caballos enjaezados y sus mujeres a la grupa. La gente salía a la calle principal para disfrutar del colorido de jinetes y damas.



El Día de la Luz comienza con la procesión, desde la Parroquia de la Asunción. Está encabezada por la Cruz Parroquial con todas las banderas, pendones, estandartes e insignias de santos y cofradías.



A las 12:00 horas de la mañana comienzan las carreras. Los caballos bajan al galope por la Corredera, sorprendiendo a los espectadores con su pericia a la hora de manejar los caballos. La procesión regresa acompañada por los jinetes que participaron en las carreras. Tras ella, se entregan los premios a caballos, jinetes y carrozas.



Finalmente, después de tres días, la Virgen vuelve al pueblo para su Novenario, que concluye pasados nueve días con la Romería en los campos de la Dehesa de la Luz.

PREMIO DE 500.000 EUROS

Cabe destacar que el Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado.

Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 20.000 vendedores y vendedoras de la Organización. A su vez, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados.