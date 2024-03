Guardia Civil investiga como supuesto autor de cuatro delitos en la localidad de Cilleros

Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Puesto de Cilleros (Cáceres), y al Grupo de Investigación y Análisis del Tráfico (GIAT), del Subsector de Tráfico de Cáceres, han investigado a un hombre de 53 años como supuesto autor de los delitos de apropiación indebida, simulación de delito, hurto y daños.



En concreto, el presunto autor de los hechos sustrajo supuestamente un radar (valorado en unos 15.000 euros y al que posteriormente provocó daños hasta dejarlo en "mal estado") para no ser descubierto mientras conducía para disfrute personal un coche de empresa.



Así pues, la investigación comenzó con la denuncia que el propio investigado presentó ante el Puesto de la Guardia Civil de Moraleja (Cáceres), por la presunta sustracción del vehículo de empresa que tiene adjudicado.



En ella, manifestó que tras haber estacionado la furgoneta el viernes al llegar del trabajo, no la cogió en todo el fin de semana y que, el siguiente lunes, día 19 de febrero, cuando pretendía utilizarla para ir a trabajar, no pudo encontrarla en el lugar en el que la había estacionado, y manifestó además que la empresa prohíbe su uso a los trabajadores durante el sábado y el domingo.



Se da la circunstancia de que ese mismo fin de semana, se produjo el hurto de un radar móvil y su trípode perteneciente al Destacamento de Tráfico de Plasencia (Cáceres) en la vía que une las poblaciones cacereñas de Cilleros y Moraleja.



Al tener conocimiento de estos hechos, los agentes comenzaron a indagar y, junto al GIAT, lograron esclarecer los hechos e identificar al presunto autor de los mismos.



Supuestamente, el investigado sí había hecho uso del vehículo de empresa durante el fin de semana llegando a circular por el tramo de vía donde estaba situado el radar móvil y, por tanto, poniendo de manifiesto el uso inadecuado que estaba haciendo de la furgoneta, en caso de haber sido detectado por el radar, según informa en una nota de prensa la Guardia Civil.



El investigado eludió el control establecido varios metros más adelante para evitar ser identificado.



De regreso a su localidad, pasó nuevamente por donde estaba situado el radar y tras hurtarlo, se deshizo de él varios kilómetros más adelante provocando daños en el mismo y dejándolo en "mal estado".



Con las pruebas recabadas durante la investigación, los agentes han procedido a investigar al hombre como supuesto autor de un delito de simulación de delito por la interposición de una denuncia falsa, así como de un delito de apropiación indebida por el vehículo de empresa del que hizo un uso para disfrute personal sin estar permitido por la empresa propietaria.



También por un delito de hurto del radar móvil de Tráfico y por un delito de daños ocasionados al radar.



Cabe destacar que la actuación ha finalizado con la recuperación de los objetos sustraídos y la investigación del hombre como supuesto autor de los delitos expuestos, y las diligencias instruidas han sido entregadas ante la autoridad judicial en Coria (Cáceres).