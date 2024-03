La Diputación hace "un llamamiento a la acción" para caminar hacia un mundo igualitario

La Diputación de Cáceres ha celebrado este viernes, 8 de marzo, un acto institucional para conmemorar el Día Internacional de la Mujer en el que ha hecho "un llamamiento a la acción" para caminar hacia un mundo igualitario a través de políticas transversales.



En concreto, el Salón de Escudos del Palacio Provincial en la capital cacereña ha sido el lugar elegido para llevar a cabo esta velada, que ha contado con los testimonios de mujeres que, según ha indicado la diputada de Igualdad, Antonia Molina, han contribuido a una "revolución", la del avance de los derechos de las mujeres, el avance por la igualdad.



El acto ha contado con la actuación de alumnas del Conservatorio Elemental de Danza El Brocense acompañadas por la música del director de la Banda Sinfónica Provincial de Cáceres, Antonio Luis Suárez, así como del arte o de la poesía, con el que se ha querido levantar la voz, un año más, para seguir haciendo "un llamamiento a la acción".



"Levantar la voz para que se unan en solidaridad con las mujeres de todo el mundo y trabajen juntos para crear un futuro más justo e igualitario para todas las personas, independientemente de su género", ha manifestado la artista visual Virginia Rivas, encargada de leer el manifiesto institucional aprobado por la corporación provincial.



Un manifiesto en el que se reitera el compromiso de la diputación de hacer de las políticas de igualdad políticas transversales que impregnen el conjunto de todas las actuaciones, según detalla la Institución provincial en una nota de prensa.



La diputada de igualdad, en su intervención, ha subrayado que "esto es evolución, es evolución el hecho de que hoy mujeres y hombres de todo el mundo estemos participando en un acto público, y estemos compartiendo sentimientos de igualdad, porque hace cien años era imposible imaginar lo que hoy vivimos, y esto ha sido a fuerza de trabajo, de trabajar por la igualdad, de crear igualdad, de provocar igualdad y de impulsar igualdad".



LA REVOLUCIÓN MÁS PODEROSA



"Tan profundo ha sido el cambio que en solo cien años hemos conseguido derechos que nos habían sido negado a las mujeres a lo largo de la historia, así que me atrevería decir que en el ámbito de la igualdad no hablamos de evolución sino de revolución, de la revolución más poderosa que se ha producido a lo largo del siglo XX", ha añadido.



Molina ha recordado a las mujeres del pasado, de la historia, que, con sus hechos y sus reivindicaciones, han ayudado a avanzar, "nacieron en una sociedad en la que no tenían derecho al voto, por ejemplo, y hoy las mujeres estamos eligiendo a nuestras alcaldesas, a nuestras senadoras, a nuestras diputadas...".



En este sentido, ha incidido en la necesidad y obligación de seguir sus pasos, porque "los derechos no caen del cielo, los derechos se trabajan, y para eso necesitamos no solo mujeres, mujeres y hombres, porque la lucha por la igualdad es un objetivo común de toda la sociedad, y creo que nos lo debemos".



La poesía, la literatura también ha tenido su momento en este acto, con la lectura de poemas y textos, como el 'Monólogo del Ama', de Romeo y Julieta de Shaskespeare, en versión de Isidro Timón, interpretado por la artista Amelia David, o el poema de la poeta Ada Salas, en voz de Carmen Sánchez, así como los leídos por los diputados provinciales Isabel Faustina Palomino y Javier Prieto.



En el acto también se ha hecho un homenaje a la mujer en el arte, que ha sido el hilo argumental de la campaña de este año de la diputación titulada 'Mantener lo conseguido, afrontar los desafíos', y se ha proyectado un vídeo resumen de las entrevistas realizadas a ocho mujeres.



Estas mujeres son Virginia Rivas, artista visual (Hervás); Marta Lozano, compositora (Cáceres); Beatriz Pereira, galerista (Plasencia); Leticia Ruifernández, ilustradora y editora (Garganta la Olla); Amelia David, actriz y productora (Cáceres); Alba Deliz, comunicadora y artista visual (Plasencia); Sara Solomando, documentalista de series de ficción (Montánchez), y Ainhoa Rodríguez, directora de cine (Cáceres).



También ha habido un recuerdo para las personas que sufren en la franja de Gaza la embestida de la guerra. Para ellos, la diputada ha querido terminar con un deseo: "Ojalá que un día como hoy y todos los días del año, los atriles de todas las instituciones del mundo se llenen de respeto y de igualdad".