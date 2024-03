Colegio Médicos Cáceres pide que voluntarios pasen consulta atención primaria por la tarde

Ep.



El presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, Carlos Arjona, ha propuesto que facultativos voluntarios pasen consulta por la tarde en los centros de salud para evitar la espera en atención primaria que, en ciudades como Cáceres o Plasencia, llega a ser más de 48 horas desde que se solicita una cita.



Arjona ha indicado que ésta es la solución para que los centros de salud puedan abrir por la tarde cuando se vea que la asistencia se demora. "Yo creo que es la única solución que hay, puesto que no hay posibilidad de sustituciones y eso es lo que vamos a proponer este verano también en toda la región", ha señalado.



Y es que la falta de médicos de familia volverá a ser un problema este verano cuando no haya personal para sustituir las vacantes de los titulares, un hecho que se agravará porque los médicos residentes que normalmente terminan en su periodo formativo en mayo, este año, como empezaron más tarde, como consecuencia de la pandemia, no acaban hasta septiembre.



"Esto quiere decir que durante los meses de verano no pueden salir a trabajar todavía, tienen que estar tutorizados todavía con su tutor, y eso supone que vamos a disponer de menos médicos de familia durante todo el verano, por eso la solución va a ser habilitar voluntarios que por la tarde quieran pasar tres horas, cuatro horas de consulta y evitar las listas de espera", ha recalcado el presidente de los médicos cacereños.



Arjona ha insistido en que no se dispone de personal para sustituir a los médicos que están trabajando y "cada vez que alguien coge un permiso, se acumula". En este momento, en el medio rural no existe ningún problema pero en el medio urbano sí se tarda dos o tres días en conseguir una cita de atención primaria.



El presidente cree que cuando una persona solicita una asistencia no puede demorarse más de 24 o 48 horas, porque esto también produce que se saturen los servicios de urgencia al no conseguir una cita en el día. "Lo normal es que te vean en los primeros días y ahí es donde nosotros hemos trasladado a la Consejería de Sanidad la necesidad de tomar medidas de este tipo para evitar estas demoras", ha subrayado.



Respecto a la situación actual de los centros de salud tras los picos de las enfermedades respiratorias en los meses más fríos, Arjona ha señalado que en las consultas se ha notado un menor número de casos y, "una vez que ha pasado el periodo de navidades y todo el mundo ha pasado sus vacaciones y se han incorporado, se está normalizando la situación".



El presidente del Colegio de Médicos de Cáceres ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios sobre este asunto tras la firma de un convenio con la Diputación Provincial para ofrecer charlas de prevención de salud en el medio rural.