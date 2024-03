La Diputación de Cáceres reivindica su política integral a favor de la igualdad

Ep.



La Diputación de Cáceres ha reivindicado su política integral a favor de la igualdad porque "todos los días son 8 de marzo", por lo que ha defendido que su modelo de trabajo transversal aborda la igualdad de género desde diferentes ámbitos.



No obstante, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, la vicepresidenta Primera, Esther Gutiérrez, y la diputada de Igualdad, Antonia Molina, han presentado este lunes las acciones de sensibilización en torno a esta fecha y los proyectos coeducativos propios que se desarrollarán a lo largo del año en distintos municipios.



Proyectos educativos, exposición de arte hecho por mujeres, teatro o vídeos en redes sociales configuran un amplio programa que cuenta con acciones de sensibilización que no se van a circunscribir exclusivamente al mes de marzo porque, como ha señalado Gutiérrez, "entendemos que es un tema que hay que trabajar a lo largo del año, no exclusivamente en estas fechas, aunque en estas fechas lo hacemos de una manera más intensa para aprovechar la concienciación".



Las diputadas han recordado que la Diputación de Cáceres ha aumentado el presupuesto destinado a Igualdad en este ejercicio, llegando a los 800.000 euros. Gran parte de ese presupuesto, ha explicado la vicepresidenta Primera, se destina a poblaciones de menos de 20.000 habitantes, a través de proyectos de distintas entidades, subvencionados en concurrencia competitiva o de manera directa, porque "tenemos la responsabilidad de trabajar para que nuestra provincia sea más igualitaria".



Por su parte, Molina ha resaltado "el modo de tratar la igualdad", por parte de la Diputación, "como una herramienta de desarrollo y transformación de igualdad, pues sentimos que las oportunidades son para todas y todos, o no son". La diputada ha señalado que se apuesta "por una estrategia integral que incluye líneas de actuación transversales: la coeducación, la participación, el asociacionismo, el bienestar de los colectivos vulnerables y la erradicación de la violencia de género".



ACTOS DEL 8M



Con relación a los actos previstos para el viernes 8 de marzo, a los que están convocados personal político de la corporación y trabajadores de la institución, Gutiérrez ha avanzado que la lectura del Manifiesto estará a cargo de artista visual Virginia Rivas, a la que acompañará la música de piano a cargo de Antonio Luis Suárez, director titular y artístico de la Banda Sinfónica Provincial de Cáceres y 9 integrantes del Conservatorio de Danza Elemental El Brocense de Cáceres. También se leerán fragmentos de poemas.



Además, desde el pasado 1 de marzo se está llevando a cabo la IX Campaña en Redes Sociales denominada 'Mantener lo conseguido, afrontar los desafíos', donde se difunde el testimonio y experiencia de 8 mujeres vinculadas con la provincia y que tienen una trayectoria profesional en alguna disciplina artística.



En esta ocasión se pone el foco en el mundo del arte con el objetivo de visibilizar a las mujeres creadoras y promotoras, proyectando su pluralidad, talento y prestigio, y analizando cómo se han silenciado sus logros sistemáticamente.



Las mujeres que trasladan su experiencia en los vídeos son Virginia Rivas. Artista visual (Hervás); Marta Lozano. Compositora y emprendedora cultural en Wazo coop (Cáceres); Beatriz Pereira. Galerista (Plasencia); Leticia Ruifernandez Ilustradora y editora (Garganta de la Olla); Amelia David. Actriz y productora (Cáceres); Alba Deliz. Comunicadora y artista visual (Plasencia); Sara Solomando. Documentalista de series de ficción (Montánchez), y Ainhoa Rodríguez. Directora de cine (Cáceres).



También con motivo del 8M se va a inaugurar la exposición 'Nos-otras. Visiones de lo femenino en la colección de la Diputación de Cáceres'. Se podrá ver a partir de este martes, día 6, en la Sala Pintores 10, donde se muestran 20 trabajos pictóricos procedentes de los fondos de la de la Institución provincial y que orbitan en torno a la representación de la mujer y de lo femenino. La exposición podrá visitarse entre los meses de marzo y abril.



Otra de las acciones que se desarrollarán será el teatro con la obra 'Del grito a la palabra' de Paca Velardíez, que llegará a 9 localidades para abordar el tema de los malos tratos hacia las mujeres. Con esta representación teatral se pretende recordar a las mujeres asesinadas por la violencia machista y lanzar un rayo de esperanza y apoyar a las mujeres que la sufren.



Además, se va a poner en marcha la iniciativa 'Cuentos para la igualdad' a través de la cual la Diputación de Cáceres pone a disposición de los ayuntamientos de la provincia material educativo para promover la sensibilización y reflexión en roles y estereotipos de género con los niños y niñas. Estos cuentos permitirán crear "rincones violeta" en las bibliotecas municipales y agencias de lectura.



También, a lo largo de las próximas semanas se llevarán a cabo talleres teatrales con el nombre 'Eco, la ninfa sin voz', destinados a alumnado de 5º y 6º de Primaria, a cargo de la compañía 'Las Cuatro Esquinas'. Comienzan el 5 de marzo en el CEIP Ntra. Sra. de Sopetrán de Almoharín, y continuarán en los centros de Educación Primaria de Cañamero, Tiétar, Piornal, Portaje, Miajadas, Casar de Cáceres, Alcántara, Cañaveral y Montehermoso.



Y en 15 institutos de educación secundaria (IES) se desarrollarán talleres de 2 horas de duración impartidos por la Asociación Malvaluna, cuyo objetivo "es promover un modelo social más igualitario y justo". Estos talleres se ofrecerán a partir del 19 de marzo en Valencia de Alcántara, Trujillo, Navalmoral de la Mata, Montehermoso, Hoyos, Jaraíz de la Vera, Caminomorisco, Guadalupe, Alcántara, Coria, Montánchez, Garrovillas, Hervás y Moraleja.