Cáceres espera constituir este mes consorcio gestión candidatura a Capital Europea Cultura

Ep.

El Ayuntamiento de Cáceres espera constituir este mes de marzo el consorcio para gestionar la candidatura a Capital Europea de la Cultura en 2031, y del que quiere que formen parte la Junta de Extremadura y las dos Diputaciones Provinciales de Cáceres y Badajoz.



El borrador de los estatutos del consorcio ya está redactado y el alcalde cacereño, Rafael Mateos, ha trasladado este lunes una copia al presidente de la Diputación Provincial, Miguel Ángel Morales, tras la reunión que ambos dirigentes han mantenido este lunes para repasar algunos de los proyectos conjuntos que están desarrollando ambas instituciones en la capital cacereña.



Mateos ha explicado tras la reunión que le ha trasladado a Morales la necesidad de que la Diputación de Cáceres juegue "un papel importante" de cara a la candidatura que se presentará de forma oficial en 2025, una vez se abra el periodo para registrarla.



"Le he facilitado al presidente de la Diputación Provincial un primer borrador de estatutos de ese consorcio, un borrador que también he compartido ya con la Junta de Extremadura y que voy a compartir con el presidente de la Diputación Provincial de Badajoz en próximas fechas para que en las próximas semanas y, a ser posible, en este mes de marzo, podamos dar luz verde a la constitución de ese consorcio de cara a la candidatura de Cáceres como Capital Cultural en el año 2031", ha recalcado Mateos.



La constitución de ese consorcio debe llevar aparejado un compromiso no sólo de pertenencia al mismo, sino de dotación económica de todas las instituciones para poder desarrollar acciones en el ámbito de la cultura en la ciudad en este año 2024 y, sobre todo, en el año 2025 y sucesivos una vez se haya presentado la candidatura.



No obstante, Mateos no ha adelantado la cantidad que aportará cada institución porque "el primer paso es constituir el consorcio" y poner de acuerdo a las administraciones públicas para remar en la misma dirección.



"La prioridad en este año 2024 no es una cuestión económica sino una cuestión de forma jurídica, tener ese ente que nos pueda coordinar y que pueda desarrollar ese trabajo; y una vez que tengamos constituido ese ente hablaremos de la aportación económica que creo que es el segundo paso, no menos importante pero desde luego ahora lo más importante es constituir el ente", ha zanjado Mateos en la rueda de prensa que han ofrecido de forma conjunta tras la reunión en el consistorio cacereño.



PROYECTO REGIONAL



En parecidos términos se ha pronunciado Miguel Ángel Morales, que ha recalcado que la capitalidad cultural no solo es importante para Cáceres y toda la provincia, sino "para la región entera", por lo que la diputación cacereña "estudiará las cantidades y los dineros que tendrá que aportar para el buen fin de esta capitalidad en el año 2031".



Así, los servicios jurídicos y los medios técnicos de la diputación cacereña estudiarán el borrador del consorcio para que, "a la mayor brevedad posible, sin dilación, podamos constituir el órgano con la Junta de Extremadura, con el Ayuntamiento, obviamente, con la Diputación de Cáceres y ojalá también con la Diputación de Badajoz, porque, insisto, es un proyecto que creo que tiene carácter regional y esto da un nombre importante a Extremadura también".