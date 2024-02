PSOE critica "falta de voluntad" Gobierno local para solventar problemas transporte urbano

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Cáceres ha criticado la "falta de voluntad" del equipo de Gobierno para poner solución a los problemas del transporte urbano, sobre todo el relacionado con la Línea 8, ya que en la Mesa del Transporte "no se llegó a ningún acuerdo ni se aceptaron las propuestas vecinales ni las del grupo, lo que pone de manifiesto que la Mesa del Transporte se convocó por la presión vecinal pero sin intención de dar soluciones".

Así lo ha indicado el representante socialista en la mesa, David Holguín, quien ha señalado que en la reunión se reiteró la necesidad de reforzar la Línea 8, tal y como piden las asociaciones vecinales de Montesol, Mejostilla, Residencial Gredos, Cáceres el Viejo, así como la AMPA del IES Universidad, y vecinas y vecinos a título individual, "ya que la frecuencia de paso es insuficiente, y hay exceso de aforo".

"Desde el equipo de Gobierno no han aceptado ninguna de las propuestas vecinales ni tampoco las que pusimos sobre la mesa desde nuestro grupo", se ha lamentado Holguín, quien ha subrayado que no se ha puesto encima de la mesa ninguna solución a corto plazo ni se han dado fechas, y la única propuesta que es bajar la frecuencia de paso 40 a 30 minutos los fines de semana, "no soluciona el problema".

Además, para la reducción de la frecuencia en los días de diario el Ejecutivo local avanzó que se realizará un estudio, "cuando es algo muy necesario debido al exceso de aforo", ha apuntado el edil socialista.

"Con los datos actuales, esta línea es la primera de la ciudad con más viajeros y con el servicio actual los autobuses van siempre llenos, y muchas personas se ven obligadas a quedarse tiradas en la parada, especialmente en el trayecto desde Mejostilla al centro de la ciudad en ambos sentidos, ida y vuelta. Las medidas no pueden demorarse", ha recalcado.

El PSOE cacereño también apoya la propuesta de las asociaciones vecinales del distrito norte y el AMPA del IES Universidad Laboral relacionadas con la Línea RM para que la cabecera pase de Plaza de Toros a la avenida Héroes de Baler, frente al nº 23.

Y también se adhiere a la propuesta de la Asociación Vecinal del Junquillo para trasladar la cabecera de la Línea 4 (en la calle Dalia) y acercarla a las nuevas viviendas construidas en la urbanización, algo que, según Holguín, el equipo de Gobierno "no se contempla ni siquiera estudiarlo".

Por otra parte, a través de una nota de prensa, los socialistas han reiterado la petición de avanzar en el estudio de mejora de las líneas de autobuses de Cáceres, y "se han comprometido a realizarla este año", ha manifestado.

"También hemos demandado de nuevo que, con la colaboración de la empresa concesionaria, se señalen las vías urbanas con más dificultades para el tránsito y se contemple el estudio de creación de carril-bus que conlleven una mejora del servicio y que los autobuses puedan circular sin afectarles el tráfico privado", ha añadido.

Los socialistas han propuesto además la creación de nuevas paradas, concretamente en la Línea 8 en la calle Emilio Cardenal Hernández con Gonzalo Mingo (la Mejostilla); en las Líneas 4, 5 y 7, en la avenida Virgen de Guadalupe con la calle Santa Joaquina de Vedruna; y en la Línea 3 en el complejo deportivo El Cuartillo con la rotonda de acceso al Hospital Universitario.

"Desde el Grupo Municipal Socialista hemos sido propositivos para que el servicio de transporte público de la ciudad mejore y vaya en aumento, respondiendo a las demandas vecinales y consiguiendo que el número de usuarios y usuarias siga aumentando para lograr una ciudad más sostenible. Por contra el equipo de Gobierno ha convocado una reunión para quedar bien ante los vecinos, pero sin ofrecer soluciones", ha concluido Holguín.