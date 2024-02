Ep.

La gestión de la plaza de toros de Cáceres se licitará "a lo largo de esta semana" de cara a la organización de festejos taurinos el próximo mes de mayo con motivo de la Feria de San Fernando, de manera que la capital cacereña volverá a acoger corridas de toros en la Era de los Mártires después de cinco años sin celebrarse.



El alcalde cacereño, Rafael Mateos, ha confirmado que los informes técnicos previos necesarios para sacar la licitación estaban listos el pasado lunes y solo quedaba pendiente la emisión de los servicios de fiscalización con carácter previo a la licitación de ese contrato.



"Por lo tanto, yo creo que a lo largo de esta semana, si no hay ningún contratiempo de última hora, se va a licitar y yo creo que va a dar tiempo de sobra para que pueda celebrarse el festejo taurino en la ciudad de Cáceres", ha subrayado el regidor.



De forma paralela a la licitación, se están desarrollando trabajos en el coso por parte del Servicio de Infraestructuras para acondicionar la plaza de la Era de los Mártires, y que pueda albergar esos festejos taurinos. "Por lo tanto, yo confío en que la ciudad de Cáceres pueda volver a acoger un festejo taurino coincidiendo con la Feria de San Fernando", ha concluido.



Cabe recordar que Cáceres no cuenta con corridas de toros desde 2019 y ahora el Gobierno del PP ha incorporado una partida de 40.000 euros a los presupuestos municipales con el objetivo de subvencionar la organización de festejos taurinos en la ciudad.



Además, también se ha presentado un proyecto para reformar la plaza de toros, que ha optado a la subvención ministerial del 2% cultural, y que asciende a casi 3 millones de euros en su totalidad. El consistorio cacereño ha consignado en su presupuesto municipal de 2024 una partida de 310.000 euros para confinanciar esa rehabilitación. El expediente aún no se ha resuelto por parte del ministerio.



Cabe recordar que el Ayuntamiento de Cáceres decidió presentar a las ayudas que convoca el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para financiar la conservación de patrimonio arquitectónico (2% cultural) el proyecto de reforma integral de la plaza de toros Era de los Mártires, un edificio catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC).

TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO

Respecto a los trabajos de acondicionamiento de la plaza de toros que se están realizando por parte de la brigada de obras para que esos festejos taurinos se puedan celebrar, cabe destacar que se centran en la limpieza y adecuación del graderío, renovación de las tablas del ruedo, acondicionamiento de espacios de tránsito y comunes y adecuación de la parte baja de la cubierta del recinto.

En paralelo, se ha contratado la asistencia técnica para el desarrollo e implementación del Plan Marco de Autoprotección y Evacuación que actualizará y renovará el plan actual.