Carpa carnaval de Cáceres bajará volumen 3 horas antes de cierre para reducir molestias

Ep

La carpa del carnaval instalada en la Plaza Mayor de Cáceres bajará el volumen de la música tres horas antes del cierre, a partir de las 2,30 horas y hasta las 5,30 horas, atendiendo a las quejas por las molestias que causó el año pasado en las horas de madrugada, lo que impidió el descanso de sus huéspedes.

Además, este año se da la circunstancia de que se han ampliado las jornadas de apertura de la carpa hasta el martes, día 13, al ser festivo regional, por lo que esta instalación estará abierta más días que en otras ocasiones.

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha defendido que aunque "el carnaval en la ciudad no sea una fiesta tan arraigada como en otras localidades también tiene su tradición y su trayectoria" y "parece lógico y obvio que la carpa se desarrolle durante todos los días del carnaval", es decir, hasta el martes, y con el horario establecido por la Junta para los establecimientos hosteleros.

"Yo también entiendo la preocupación que pueden tener los hoteles, los apartamentos turísticos que hay en la Plaza Mayor pero no hay que olvidar que la Plaza Mayor, no solo la de Cáceres, sino en el resto de ciudades, suele ser el punto neurálgico de las celebraciones y, por lo tanto, es el lugar donde tradicionalmente se ha instalado la carpa de carnaval, donde se celebran muchísimos eventos y muchísimos conciertos, por lo tanto lo que intentamos es buscar siempre el equilibrio entre las celebraciones y el descanso de los vecinos", ha apostillado.

Por ello, Mateos ha pedido "comprensión" a las personas que pudieran estar afectadas porque "son tres días", y ha añadido que se le ha pedido al empresario encargado de la gestión de la carpa que, "en la medida de lo posible a partir de las dos y media de la mañana baje el volumen de la música para hacer compatible el descanso de los vecinos y de los residentes con los que utilicen la carpa".

Respecto a si se van a realizar mediciones de ruido para saber si se cumple la normativa, Mateos ha incidido en que se realizarán "si hay alguna denuncia", ya que a la carpa se le dará el mismo tratamiento que hay con el resto de establecimientos en la ciudad.

"No hay nunca mediciones con carácter preventivo, porque si no sería imposible, no solo la carpa sino el resto de establecimientos y si alguien solicita una mediación en cumplimiento de la normativa, se hará", ha concluido, al tiempo que ha recordado que el lunes es laborable por lo que el domingo el uso de la carpa no será hasta la hora permitida de cierre..