Montánchez se prepara para vivir el carnaval de Los Jurramachos

La localidad cacereña de Montánchez está ya preparada para vivir su carnaval de Los Jurramachos, uno de los más antiguos de España, que estrena título de Fiesta de Interés Turístico de Extremadura, y que llenará las calles del municipio, del 9 al 17 de febrero, de estos peculiares personajes.



"No solo es uno de los carnavales más antiguos del país, sino que yo diría que uno de los carnavales más gamberros, en el mejor sentido de la palabra, uno de los carnavales más divertidos, más vistosos y más genuinos", ha señalado la diputada de Turismo de la Diputación de Cáceres, Elísabeth Martín, en la presentación de la fiesta.



Martín ha acompañado al alcalde de Montánchez, Joaquín Plana, y a algunos de los o las jurramachas o jurramachos, algo que no se sabrá porque una de las bases de este carnaval es el anonimato de estos personajes.



Así, las calles y plazas del municipio se llenarán de esos "bufones, payasos o peleles", que es el significado del origen de la palabra "jurramacho", que viene del árabe "muharrag".



"Es un valor más de estas fiestas, ese anonimato que tanto inspira y que hace que se mantenga ese disfraz tradicional que surge de recuperar ropa vieja, antigua, adornos y abalorios que guardamos en el fondo del armario o del arcón, por no hablar de esa máscara tan especial tras la que se ocultan", ha añadido la diputada, haciendo referencia a la funda de un jamón, en la que se hacen los agujeros para los ojos, la boca y la nariz.



El alcalde ha repasado el programa previsto para unos días sin descanso de actividades y diversión. Del viernes 9 de febrero, que se comenzará con talleres o desfiles escolares, pasando por el sábado 10, el Día del Jurramacho, el concierto de Tamara Alegre, el esperado Jurramacho Fest o la cuenta atrás para encontrar el atuendo de Jurramacho, hasta el pregón, los nombramientos de Jurramacho Mayor o Jurramachino Menor.



Talleres infantiles, desfiles, rutas guiadas, conciertos o degustación de vinos y sardinas son otras de las muchas actividades que tendrán lugar estos días. Para asistir el sábado, día 10, al Jurramacho Fest se ha dispuesto una línea especial de autobuses que saldrán de Cáceres y de varias localidades del entorno, según detalla la Institución provincial.