El PSOE apela al PP a aprobar sus enmiendas "para dotar de servicios públicos" a Coria

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista, Juan Ramón Ferreira, ha presentado las enmiendas parciales a los Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) para 2024 para la ciudad de Coria, que ascienden a 3 millones de euros.

"Apelamos desde Coria a que los 3 millones de euros en enmiendas que son para dotarlas en servicios públicos para la mayoría social de Coria se aprueben con el voto del PP", ha señalado Ferreira en declaraciones a los medios junto el secretario general del PSOE local, Héctor Lisero.

Así pues, durante su intervención, Ferreira ha señalado que si no las aprueban, "tendrán que explicarles a los ciudadanos de Coria por qué han decidido dejar abandonado el Centro de Día", así como "por qué han decidido no se amplíe el Hospital de Coria" o que "la Casa de Cultura de Coria no se pueda arreglar".

Sobre el Centro de Día, el portavoz adjunto del Grupo Socialista ha explicado que necesita una inversión de 300.000 euros para dotarlo mobiliario y poder abrir, "y toca abrirlo ya este año", ha señalado.

En ese sentido, se ha preguntado "¿dónde está la pancarta del señor Ballesteros para reivindicar la finalización de la utopía Ex-A1 hasta Monfortinho? ¿Dónde está para el Centro de Día, dónde está para el Hospital de Coria?", ha señalado Ferreira, quien ha apuntado que les "gustaría saberlo" ya que a la actual alcaldesa "no se la debe haber dejado, tampoco hemos visto a la alcaldesa reivindicando lo que se reivindicaba en 2023".

Al mismo tiempo, el socialista ha recordado que parte de las enmiendas parciales del Grupo Parlamentario Socialista para la ciudad de Coria son las que el entonces alcalde, José Manuel García Ballesteros, y su grupo político pusieron sobre la mesa para los presupuestos del año anterior, según informa el PSOE en una nota de prensa.

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Coria, Héctor Lisero, ha lamentado, además de que se hayan rechazado estas enmiendas, de que en las propuestas del PP y VOX no hay nada para Coria, "vemos como el gobierno de la foto de la señora Domingo, que ha estado recorriendo todas las consejerías, ha resultado en nada para Coria".

Por ello, Lisero ha pedido al gobierno municipal de Coria que "si hay un mínimo de decencia se pongan en contacto con el anterior alcalde que ahora es diputado en la Asamblea de Extremadura", y que le digan que lo que ha votado en Comisión que "ha sido un voto en contra a las enmiendas del PSOE, que por favor que lo cambie en el pleno y que se invierta en la ciudad y que no dejen aislado al municipio de nuevas inversiones que son necesarias para la ciudad", ha concluido.