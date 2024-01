FITUR conoce la Red de Destinos Turísticos Inteligentes de la provincia de Cáceres

Ep.

La Diputación de Cáceres ha presentado este jueves en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en Madrid, la Red de Destinos Turísticos Inteligentes de la provincia, de la que la institución ha sido pionera en el país. Se trata de un nuevo instrumento basado en la tecnología para proporcionar un producto turístico adaptado a las demandas y perfiles de los visitantes, estimulando, a la vez, el desarrollo rural sostenible.



La vicepresidenta primera de Territorio de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, y la diputada delegada de Turismo, Elísabeth Martín, acompañadas por el presidente de Segittur, Enrique Martínez Marín, han presentado en el pabellón de Extremadura esta red que pretende conectar destinos turísticos para un futuro sostenible, mejorar la competitividad, la cohesión social y la calidad de vida de los residentes en los territorios.



Así, la Diputación de Cáceres, designada por la Secretaría de Estado de Turismo como Entidad Promotora del Modelo Destino Turístico Inteligente (DTI), está afianzando en sus comarcas turísticas este modelo DTI, que promueve el turismo aprovechando los recursos de los territorios y conociendo de manera más real el comportamiento del turista. Para ello, incide en cinco ámbitos de actuación, gobernanza, innovación, tecnología, sostenibilidad y accesibilidad.



Desde 2018, la institución provincial trabaja en el marco del Plan Estratégico de Marketing Turístico Sostenible 2030 de la provincia de Cáceres que, entre otras cosas, persigue conocer el comportamiento del turista y mejorar la gestión del destino. La provincia de Cáceres cuenta ya con 8 destinos turísticos inteligentes a los que se sumarán el resto de los territorios.



Para apoyar a esos pueblos y comarcas en términos económicos y humanos, la Diputación de Cáceres ha creado la Red DTI que dará soporte a través de la oficina técnica a los destinos adheridos a la red provincial en asesoramiento en inteligencia turística, formación, sensibilización e investigación, transferencia de conocimiento y buenas prácticas, cooperación entre destinos, acceso a posibles ayudas.



El objetivo es que la red DTI provincia de Cáceres proporcione mayor competitividad, mejora en la eficiencia, desarrollo sostenible, mayor visibilidad, mayor cooperación, y fomento de la investigación y difusión del conocimiento en materia turística.



SOSTENIBILIDAD Y ESPACIOS UNESCO



La vicepresidenta primera de Territorio de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, ha subrayado en su intervención que "no hay ni un solo rincón de nuestra provincia que no tenga un gran potencial turístico", al tiempo que ha añadido que "la provincia de Cáceres es la más sostenible del sur de Europa y tiene una excelente imagen turística por la diversidad de recursos con los que cuenta y por la capacidad que ha tenido durante siglos, de generación tras generación, para conservarlos y preservarlos".



Gutiérrez ha incidido en que "no es casualidad" que la provincia cuente con cinco territorios con el sello Unesco, como el casco antiguo de Cáceres, el Monasterio de Guadalupe, las Reservas de la Biosfera de Monfragüe y Tajo Internacional y el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara.



"No es fácil encontrarse en un territorio de una extensión como la nuestra con cinco catalogaciones de espacio Unesco", ha incidido la diputada que ha recordado que "el turismo es uno de los motores de desarrollo y un elemento tractor de otros sectores económicos importantes para nuestra provincia como es el agroalimentario, que contribuyen a diversificar la economía y a fijar la población".



Para gestionar esos recursos y dar un salto cualitativo en la oferta se han puesto en marcha los Planes de Sostenibilidad Turística, impulsados por los fondos europeos Next Generation, con los que también se han creado infraestructuras como el mirador de Cabezabellosa, el más visitado de toda la región.



También carreteras paisajísticas, centros de interpretación, ríos y embalses y otros recursos naturales y patrimoniales hacen de Cáceres "un referente" en este "cambio de era", ha dicho Gutiérrez, en el que "se está transformando el comportamiento y el modelo turístico", por lo que se hace imprescindible el uso de las tecnologías para hacer "un modelo mucho más eficiente" con datos reales que permitan adaptar la oferta a las peticiones y al nuevo perfil del turista.



"La clave está en la capacidad que tengamos nosotros de adaptación a lo que nos impone precisamente las tecnologías, toda la digitalización y también nos ofrece oportunidades maravillosas, nos ofrece datos reales, cómo tenemos que manejar esos datos por parte de las propias administraciones es fundamental para que podamos hacer un modelo mucho más eficiente y esos datos reales nos permitan adaptarnos a esas peticiones o a ese nuevo perfil del turista que nos visita con la intención de tener una experiencia maravillosa", ha apuntado.



Para todo ello se ha creado la Red de Destinos Red de Destinos Turísticos Inteligentes a la que la diputada ha animado a otros territorios a unirse porque se trata también de un espacio de colaboración e intercambio de sinergias.



En la misma línea, se ha pronunciado la diputada delegada de Turismo, Elísabeth Martín, quien ha recordado que este modelo de destino turístico inteligente es un proyecto promovido por la Secretaría de Estado y gestionado por Segittur con el objetivo de "mejorar la competitividad en destinos turísticos y la calidad de vida de sus residentes".



"Este modelo persigue la revaloración del destino a través de la innovación y de la tecnología que suponen al territorio, entre otros, un aumento de competitividad gracias al mejor aprovechamiento de sus recursos turísticos y a la identificación y creación de otros", ha explicado Martín.



También se trata de establecer cauces de asesoramiento, apoyo y acompañamiento a todos los destinos turísticos que voluntariamente se adhieran. Algunos de los objetivos son establecer una estructura de coordinación, comunicación, apoyo, asesoramiento, acompañamiento e implantación a la metodología de destino turístico inteligente.



Finalmente, el presidente de Segittur, Enrique Martínez, ha incidido en que "la tecnología no es absolutamente nada sin nosotros" ya que primero está el trabajo de las personas que han creado los monumentos, las tradiciones y cuidan la naturaleza, por lo que se trata de gestionar esos recursos desde un modelo de política pública de cooperación entre administraciones y eso "lo ha hecho muy bien la Diputación de Cáceres".