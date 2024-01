Mateos acuerda "poner fin a un problema histórico" reordenando el polígono Charca Musia

Ep.

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha anunciado este jueves que el ayuntamiento creará una comisión especial con representación de los grupos políticos municipales y empresarios y vecinos del polígono Charca Musia para impulsar la redacción de un plan especial de urbanismo que "ponga fin a un problema histórico", y se lleve a cabo la reordenación de esta zona que carece de servicios municipales deficientes.



Mateos ha asegurado que la situación de este polígono "es deplorable" y "consecuencia de una inacción histórica del Ayuntamiento de Cáceres", por lo que se ha comprometido a impulsar, "de forma inmediata", la licitación para la redacción de un plan especial que sirva para ordenar y "para gestionar un calendario temporal que ponga fin a los problemas que hay en Charca Musia".



Con ello se solventará la situación de "alegalidad", ha dicho Mateos, en la que se encuentran las industrias, las viviendas y las construcciones que hay en el polígono. Mientras esto llega, el regidor también ha anunciado que se llevarán a cabo "actuaciones de urgencia" para evitar situaciones como las inundaciones que tienen lugar cada vez que llueve, por lo que se buscará una fórmula para actuar en este polígono "absolutamente privado", ha recordado el alcalde, ya que "el ayuntamiento no tiene propiedad, no tiene ni un solo metro cuadrado".



El anuncio lo ha realizado el alcalde tras la intervención en el Pleno municipal de este jueves de uno de los empresarios afectados, Andrés Borrego, que ha expuesto los problemas y ha exigido la reorganización de este polígono, creado en la década de los años 60 del siglo pasado, donde existen empresas y viviendas, y que carecen de servicios municipales por lo que reclaman "soluciones de urgencia".



Andrés Borrego, hijo y nieto de uno de los primeros industriales que se asentó en esta zona a la salida de la carretera Ex-206, forma parte de la Plataforma de Afectados de Charca Musia que se ha creado recientemente ante "la lamentable situación de olvido y abandono en la que se encuentra", ha dicho, ya que ni siquiera se ha proyectado un vial de acceso al polígono tras la creación de infraestructuras como la Ronda Sur o los nuevos barrios levantados alrededor como Maltravieso, Casa Plata o Vistahermosa.



OPORTUNIDAD PARA AMPLIAR EL SUELO INDUSTRIAL



"Charca Musia es un activo muy importante en el tejido industrial de Cáceres, formado por cientos de pymes. Este ayuntamiento lo sabe y es real, y es una oportunidad única para que se pueda ampliar la oferta de suelo industrial en esta ciudad", ha explicado Borrego, que ha recordado en su intervención que este polígono es, además, "la puerta de entrada a Cáceres de la transitada vía de La Plata a Camino de Santiago", por lo que "es la primera imagen" que los peregrinos encuentran de la ciudad.



En su intervención ha recordado que los problemas del polígono pasan por una falta de iluminación y alcantarillado, una red eléctrica en estado precario y con riesgo eléctrico, acumulación de residuos y escombros con falta de salubridad, deficientes servicios de recogida de basura y limpieza viaria, inexistencia de señalización horizontal y vertical, regulación de tráfico, y continuas inundaciones.



Por todo esto, los afectados solicitan el cumplimiento del vigente plan general de ordenación urbana del 2010, la AP 32.01, que, según su ficha urbanística, obliga a actuar como iniciativa pública para mejorar la infraestructura viaria y de urbanización, ampliar el suelo industrial y terciario e integrar los distintos usos existentes.



El punto dos que reclaman es que el consistorio asuma los costes de ejecución, "puesto que los propietarios han venido pagando la totalidad de los impuestos que se les han exigido, al igual que las tasas de los servicios". De hecho, se calcula que las arcas municipales han podido recaudar más de 7 millones de euros de cotizaciones de los diferentes impuestos en el polígono en los últimos catorce años, según ha dicho Borrego.



Asimismo, han reclamado diálogo y colaboración con los responsables municipales para poner fin a esta situación, motivo por el cual el alcalde ha anunciado la creación de ese grupo de trabajo o comisión para impulsar una solución urbanística con el consenso de todas las partes implicadas.



Respecto al motivo por el que el actual Gobierno local anuló el procedimiento de reordenación del polígono impulsado en la anterior legislatura, y que estaba en proceso de licitación, Mateos ha explicado que se desistió porque se proponía una modificación del plan de urbanismo que no incluía un proyecto de urbanización, y además era un procedimiento "lento", y se había hecho sin consensuar.



Cabe recordar que contemplaba el traslado del mercado franco y la construcción del pabellón de ferias, algo que no comparte el actual equipo de Gobierno. "Era una patada para adelante y estar esperando a la redacción posteriormente de un plan especial o de un proyecto de urbanización, que creo que es por donde había que empezar", ha argumentado Mateos.



El alcalde ha subrayado que la Junta de Gobierno local de mañana viernes adoptará el acuerdo de constitución del grupo de trabajo para que, "en próximas fechas, se dé trasladado a las diferentes integrantes, hagan designación de miembros y que, en cuestión de diez o quince días, podamos celebrar una primera reunión, elaborar un calendario y, con el presupuesto del ejercicio 2024 abierto, licitar la redacción del plan especial", ha concluido.