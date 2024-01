Diputación Cáceres y Comité Ipiranga trabajarán en formar contra enfermedades tropicales

La Diputación de Cáceres y la ONG Comité Ipiranga, que lidera la médica extremeña Antonia López, van a trabajar en la formación contra enfermedades tropicales, por lo que la institución provincial invertirá 20.000 euros este año para desarrollar el proyecto que esta organización desarrolla en Brasil, donde cuenta con un barco-hospital que recorre durante siete meses el río Purús para ofrecer un servicio sanitario a las comunidades indígenas de la zona del Amazonas.



De esta forma, lo ha señalado el presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Morales, tras el encuentro que ha mantenido con Antonia López, especialista en enfermedades tropicales y que colaborará en formar a sanitarios en este tipo de dolencias, a través del Colegio de Médicos de Cáceres.

Así, ha anunciado que, desde la Diputación de Cáceres, se va a incentivar la formación y colaboración de sanitarios y se va a ofrecer al Colegio de Médicos de Cáceres la posibilidad de formación de médicos en este tipo de enfermedades tropicales.

Mientras, Antonia López ha recalcado que "la formación de gente local es fundamental porque conocen el modo de vida, soportan mejor las condiciones, insistimos en esta parte de la formación y la investigación en las enfermedades tropicales. Siempre que se habla de grandes organismos, grandes hospitales, están centrados en Europa o en países que tienen capacidades de logística y estructuras viables. Ligarlos a una ong es más complejo, pero nosotros tenemos el trabajo de campo, nosotros somos los que estamos más próximos a estas personas que sufren esta endemia".

Cabe añadir que, el encuentro entre ambos responsables ha servido para sentar las bases de cooperación en sanidad pública y trabajar, especialmente, en la formación contra enfermedades tropicales también a los profesionales locales que trabajan con las comunidades que atiende Comité Ipiranga en la zona amazónica, así como la población para que aumente la prevención.



La médico ha subrayado que "la viabilidad de un proyecto pasa por la formación de la gente local que puedan quedarse y asumir una responsabilidad, hay que darles y facilitarles una formación, una herramienta porque, ante un enfermo no puedes solo dar buena voluntad, tienes que dar un diagnóstico y un tratamiento".



López navega durante siete meses al año por el río Purús, con su barco-hospital, como si fuera un centro de salud portátil en el Amazonas brasileño, con el que visita comunidad tras comunidad para prestar asistencia sanitaria en unas condiciones en las que la luz llega a través de un grupo electrógeno.



Antonia López González, que recibió la Medalla de Extremadura en 2002, ha relatado en el encuentro un día de trabajo a bordo de su barco-hospital con el que atiende a 191 comunidades desde hace 30 años. Cuando llega a un poblado realiza una asistencia, entre una semana y diez días, dependiendo de la necesidad.



La médico especialista ha subrayado que "tenemos un agente de salud, un enfermero que queda allí y hace el trabajo de emergencia y nosotros, lo que hacemos, es realizar un diagnóstico más preciso, auxiliarlo, pasar información, dejarle material médico y, sobre todo, tener contacto con la comunidad para el control de la enfermedad de Hansen, que es una enfermedad endémica en el área y donde es importante hacer el control porque es una enfermedad que no tiene un control fácil, no existen unos exámenes laboratoriales, tiene que ser siempre a través de la clínica".



Por su parte, Morales ha mostrado todo el apoyo de la Diputación de Cáceres a la ONG con la que vuelve a colaborar porque, como ha señalado, "hay que aprovechar toda la sabiduría de las personas que están trabajando mucho y bien en el ámbito de la cooperación internacional y en el ámbito sanitario".



De momento, se aportarán 20.000 euros al proyecto, que se irán incrementando para invertir en sanidad pública, "Cada vez son más las enfermedades tropicales que están imperando en la Europa Occidental y es fundamental tener la sabiduría de médicas como Tony López que lleva trabajando más de 30 años y puede formar a médicos cacereños, extremeños"

Cabe recordar que Antonia López (Guareña, 197) comenzó a finales de los años 80 auxiliando a campañas internacionales ligadas a enfermedades tropicales y, desde 1992, inició como proyecto propio, el Proyecto de Salud del Comité Ipiranga.