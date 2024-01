PP denuncia que PSOE limite número de preguntas a la oposición en Ayuntamiento de Abertura

Ep

El Partido Popular (PP) de Cáceres ha criticado que el Gobierno de la localidad de Abertura, cuya alcaldesa es la socialista Olga Tello, haya limitado el número de preguntas a la posición en el ayuntamiento, ya que esto supone "limitar la labor de oposición" de la concejala 'popular'.

Así, el PSOE ha adoptado un acuerdo el pasado 29 de diciembre en el último pleno ordinario, para limitar el número de preguntas formuladas por la oposición a tres por sesión, "ante la sorpresa de la portavoz del PP, que había registrado varias cuestiones previamente".

Los populares señalan que "la propia alcaldesa quiso obligar a nuestra representante a elegir tres preguntas, algo a lo que se negó, por lo que Olga Tello dio por finalizada la sesión", calificando estos hechos de "graves", por lo que interpondrá un recurso contra el acuerdo plenario, ya que considera que "atenta claramente contra derechos fundamentales como son tanto la libertad de expresión como la de representación".

Con este acuerdo propuesto por la alcaldesa de Abertura, el Grupo Popular sólo podría realizar 12 preguntas al año, al celebrarse 4 plenos ordinarios, uno cada tres meses, lo que, a juicio del PP, "es una falta de respeto y una imposición degradante por parte de la primer edil del municipio hacia los votantes de la oposición".

"Desde el Partido Popular, no entendemos este oscurantismo y el temor por parte de la alcaldesa socialista de rendir cuentas de su gestión, quien parece que se encuentra más cómoda con actitudes dictatoriales que democráticas", añadiendo que "ejercer la oposición de una manera honesta y transparente es clave para el control del gobierno y es un pilar básico de cualquier democracia".

Así las cosas, los 'populares' se preguntan "qué tendrá que ocultar la alcaldesa para poner límites a la labor de fiscalización por parte de la oposición, a quien no sólo se le dificulta el acceso a la información referente a la gestión diaria del gobierno municipal, sino que ahora ya no se le permite ni preguntar". Una situación que el PP califica de "acoso" hacia el que piensa diferente y de "falta de respeto institucional y a la legalidad".

RESPETO A LA LEY

En esa misma sesión plenaria, el Grupo Municipal Socialista no quiso modificar el acta del pleno anterior, en la que, según el PP, "no se recogía con exactitud lo tratado, como así se acreditó por la portavoz del Partido Popular, quien pidió su cambio al no coincidir lo reflejado con lo que realmente se produjo, aportando para ello la transcripción literal del pleno para su incorporación y modificación del acta".

Por todo ello, el PP pide al PSOE de Abertura y a su alcaldesa que "respete la Ley, la transparencia, la democracia y el pluralismo", y anuncia que si no se anula el acuerdo plenario, acudirá a los tribunales, al tiempo que insta al PSOE de la Provincia de Cáceres para que "su alcaldesa revoque el acuerdo plenario y respete los derechos de los concejales del Grupo Popular".