El alcalde de Cáceres agradece el "compromiso" de Vox con los presupuestos de 2024

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha agradecido el "compromiso" del grupo municipal de Vox para que los presupuestos del ayuntamiento para 2024 "sean una realidad", y ha lamentado "profundamente" que el PSOE no se sume a las cuentas porque, según ha dicho, los socialistas han puesto encima de la mesa "excusas", y "líneas rojas para decir que no, por el mero hecho de que son unos presupuestos del Partido Popular".



Mateos ha recordado que los presupuestos, que se someterán a votación la semana que viene en un pleno extraordinario y saldrán adelante con la mayoría de PP y Vox y el voto en contra de PSOE y Unidas Podemos, reflejan "un proyecto de ciudad" y recogen lo que se avanzó en la campaña electoral ya que "los compromisos son para cumplirlos" y ha añadido que el equipo de Gobierno "trabaja muy duro día a día para hacerlos realidad".



"Yo me congratulo y agradezco al grupo municipal de Vox su compromiso y su apoyo para que estos presupuestos sean una realidad, unos presupuestos que, desde luego, no son los presupuestos de Vox, son los presupuestos del Partido Popular y del Gobierno de la ciudad de Cáceres que hemos consensuado una serie de puntos para que ellos pudiesen votar a favor, y que hay otros puntos en los que desde luego no ha habido acuerdos y ellos mantendrán su postura", ha añadido.



Asimismo, ha lamentado que el Grupo Municipal Socialista "no se sume a estos presupuestos porque lo que ha puesto encima de la mesa son excusas, lo que ha puesto encima de la mesa son líneas rojas para decir que no por el mero hecho de que son unos presupuestos del Partido Popular", ha incidido.



Mateos cree que las cuentas, que ascienden a más de 78,5 millones de euros "son buenas para la ciudad" porque recogen inversiones y contemplan una bajada de impuestos. "Ellos (el PSOE) ponían encima de la mesa cuestiones que no habían cumplido durante su gobierno los últimos cuatro años en la ciudad y que ellos saben que están en marcha", ha apuntado el alcalde a preguntas de los medios sobre este asunto en una visita al Banco de Alimentos.



Respecto a esos proyectos "que están en marcha", el alcalde se ha referido, por ejemplo, al desarrollo de suelo industrial en la ciudad que se pondrá a disposición, tal y como el consejero de Economía se comprometió en una reunión con el alcalde. "Lo ha dicho públicamente que en los próximos años va a haber suelos industriales en la ciudad de Cáceres", ha insistido.



Otra cuestión que proponía el PSOE es la bonificación del autobús urbano pero Mateos ha indicado que "no depende del Ayuntamiento de Cáceres sino del Gobierno central" que debe decidir si prorroga las ayudas para ese fin y "estamos a diez días de que termine el año y todavía no sabemos si el Gobierno y el Ministerio de Transporte va a seguir subvencionando el transporte público".



Así, la cosas, Mateos ha recalcado que el grupo municipal socialista "lo único que hacía es poner líneas rojas y simplemente cerrarse en banda para decir no por el mero hecho de que son unos presupuestos del Partido Popular y no pensando en el interés general de la ciudad de Cáceres".



"La realidad es que la próxima semana Cáceres contará con unos presupuestos que, después de cuatro años, volveremos a tener unos presupuestos aprobados antes de que finalice un ejercicio y eso nos va a posibilitar que en el año 2024 se puedan hacer realidad muchos proyectos para esta ciudad y podamos seguir creciendo y cumpliendo, no sólo nuestro programa electoral sino el compromiso que tenemos con los vecinos de nuestra ciudad", ha concluido.