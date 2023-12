PSOE presenta propuestas a presupuestos del Ayuntamiento Cáceres y agenda no la marque Vox

Ep

La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Cáceres, Belén Fernández, ha mantenido este miércoles una reunión con el concejal de Economía, Ángel Orgaz, al que ha mostrado la disposición de los socialistas para "sacar adelante" los presupuestos municipales de que ha elaborado el Gobierno local para 2024, siempre que se acepten sus propuestas y el PP se desmarque de Vox.



"Nos hemos puesto a disposición, tal y como ya dijimos en el inicio de la legislatura, para sacar adelante propuestas que mejoren la vida de los cacereños y cacereñas, seguir avanzando en derechos y evitar el retroceso de unas cuentas negociadas con Vox", ha señalado la portavoz, que ha añadido que la filosofía del grupo socialistas "no es oponernos por oponernos".



Por ello, va a plantear propuestas que cambien las líneas del presupuesto que los socialistas creen "lesivas para Cáceres". "Lo que proponemos no debiera ser inasumible por el equipo de gobierno, pero sí es incompatible con lo que propone la ultraderecha", ha avanzado.



"Lo que maquillan como políticas que fomentan la natalidad, es incentivar el desarrollo de organizaciones con un perfil claramente antiabortistas y ello supone que se estén utilizando los derechos de las mujeres como moneda de cambio, lo que es inasumible", ha insistido Fernández que entiende que las políticas de natalidad no se hacen a bases de cheques bebé, sino con medidas que ayuden a mejorar las condiciones de vida de las familias.



Esas medidas pasan por fomentar las ayudas para el acceso a una vivienda "digna" para todos los cacereños, garantizar el empleo y mejorar los servicios públicos.



Con este fin, el PSOE va a plantear ayudas al alquiler, que se incorpore a la ordenanza del IBI el gravamen a las viviendas vacías que se han eliminado y un Plan de Empleo Juvenil, para que permita que "los jóvenes cuando terminen sus estudios puedan quedarse y hacer su proyecto de vida en la ciudad, a la vez que ayude a que las empresas puedan seguir creciendo y generando riqueza, facilitando la contratación de los jóvenes que acaban de terminar sus estudios".



Respecto a las subvenciones que el consistorio concede a diferentes colectivos de la ciudad, la portavoz socialista ha criticado que "la concurrencia competitiva no es la regla, como debería ser, sino la excepción, y se contempla más un millón de euros en ayudas directas que no sabemos cómo se va a distribuir, que entendemos que hay que corregir por ser una anomalía en unas cuentas públicas".



El PSOE también quiere que se mantenga el autobús gratuito para menores de 16 años y que se amplíe a mayores de 65, porque además de ser una medida positiva para familias y mayores, "se ha demostrado que la buena gestión para el fomento del transporte público supone una reducción del déficit, en este caso a la mitad".

Este ahorro el Ayuntamiento lo puede invertir en mejorar el servicio, atendiendo las demandas de los vecinos del distrito norte para la mejora de la Línea 8 y el refuerzo de Mejostilla.



Por otra parte, "las únicas inversiones que se recogen en el presupuesto son en infraestructuras, pero hay otras cosas que no se contemplan como es desarrollar suelo industrial, algo que consideramos muy importante, para lo cual el ayuntamiento debería invertir en los terrenos y no hay ninguna partida destinada a ello", ha añadido.



Y también deberían mantenerse o aumentarse los fondos para el impulso del comercio local, ya que en la pasada legislatura se destinaron 100.000 euros para la dinamización comercial y en el borrador de presupuesto se recogen 70.000.



Fernández ha resaltado que "no queremos que la agenda política de esta ciudad la marque Vox, y lo que sabemos hasta ahora son medidas 'marca Vox' y que entendemos que suponen un retroceso para la ciudad. Nos volveremos a sentar con nuestras propuestas para que la ciudad siga avanzando y no haya un retroceso en derechos, como pretende la ultraderecha".