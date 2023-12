El 95% de los núcleos urbanos de la provincia de Cáceres tiene acceso a banda ancha

El 95% de los núcleos urbanos de la provincia de Cáceres tiene acceso a fibra óptica con un servicio de banda ancha para Internet y se trabaja en el despliegue del 5G para llegar no solo a los municipios sino al 90% de todo el territorio provincial.



Así lo ha indicado el jefe del Área de Informática de la Diputación de Cáceres, Agustín Aretio, en una reunión que ha tenido lugar este martes en el edificio Pintores 10 de Cáceres, en la que han participado representantes municipales, operadores TIC y técnicos de las oficinas de urbanismo de las mancomunidades a los que se les ha informado sobre la marcha del plan de ciberseguridad y de la extensión de 5G al territorio provincial.



"Hay una primera fase que es dotar a las antenas de infraestructura necesarias y la segunda parte ya es llevar el servicio porque nos va a permitir, no solamente que las localidades, que las viviendas tengan acceso a fibra, sino que nos va a permitir que todo el territorio, independientemente de que sea una localidad o sea en el propio territorio, tengan acceso a servicios de banda ancha", ha indicado Aretio.



Respecto a este asunto se ha explicado el trabajo llevado a cabo para llevar la fibra óptica a los municipios de la provincia, concretamente a localidades menores de 10.000 habitantes, que son en las que interviene la Diputación cacereña, porque las otras son abordadas por las propias compañías.



"El plan de cobertura 5G Rural nos va a permitir llegar al cien por cien del territorio, no hablo de los núcleos urbanos, sino de todo el territorio provincial", ha explicado el responsable.

Para ello, se trabaja con la financiación del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, y con la instalación, por parte de las empresas adjudicatarias del concurso (Telefónica y Orange), de la infraestructura necesaria para, posteriormente, llevar el servicio.



En esta fase del plan, tal como se ha informado, se contemplan actuaciones en infraestructura en emplazamientos de 80 municipios, que son los que la requieren antes de pasar a prestar el servicio, según detalla la Institución provincial en una nota de prensa.



PLAN DE CIBERSEGURIDAD



Por otro lado, la Diputación de Cáceres viene desarrollando, en los últimos dos años, un plan de ciberseguridad para las entidades locales, que ha llegado ya a en torno a un centenar de municipios y que, ahora, en esta fase, llegará a alrededor de 150 poblaciones más.



"Es un requerimiento legal porque la falta de seguridad podría afectar al funcionamiento de los servicios ordinarios, ya que no dejamos de manejar información de ciudadanos, de empresas y de entidades, y debemos garantizar que esa información la tratamos de la forma más correcta y segura posible, que no llegue a manos que puedan provocar daños o, incluso, estafar utilizando nuestras credenciales", ha concluido Aretio.