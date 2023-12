El PSOE dice que los Presupuestos del Ayuntamiento de Cáceres "tienen una clara marca Vox"

Ep.

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Cáceres ha asegurado que los Presupuestos municipales para 2024 presentados por el equipo de Gobierno del PP "tienen una clara marca Vox", y son los del "retroceso" de la ciudad en políticas sociales de ayudas a mujeres, jóvenes y familias.

No obstante, los socialistas realizarán aportaciones a las cuentas que presentarán al equipo de Gobierno en una reunión la semana que viene aunque, de momento, ya han presentado alegaciones a la bajada del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), al entender que no se respetaron los plazos para que el Consejo Económico y Social dictara su informe y no se pudieron recoger las opiniones de todos los miembros de este órgano consultivo.

"El equipo de Gobierno dice que no hay nada negociado con Vox y que está abierto a recibir propuestas de todos los grupos municipales. Nosotros esperamos que sea así, porque vamos a hacer propuestas, pero, a día de hoy, este presupuesto tiene una clara marca Vox que, a nuestro entender, es un retroceso para Cáceres", ha espetado Fernández.

Así, ha insistido en que se incluyen las "prioridades" de Vox como la subvención a los festejos taurinos con 50.000 euros, las ayudas directas para "poner en marcha políticas antiabortistas", como los 10.000 euros que se dan a "una determinada asociación" en detrimento de la concurrencia competetiva, o la reducción del presupuesto del Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS) en más de 9.000 euros.

Fernández se ha preguntado "por qué las mujeres están siendo la moneda de cambio para la aprobación de este presupuesto municipal", mientras ha acusado al Gobierno local de "disfrazarlo de ayudas a la natalidad" cuando, a juicio de los socialistas, para impulsar la natalidad hay que fomentar el acceso a la vivienda, subvencionar el transporte público para ayudar a las familias o potenciar el teletrabajo para favorecer la conciliación laboral.

En concreto, ha criticado que para políticas de juventud se destinen 48.000 euros cuando a los festejos taurinos irán 50.000, o que se recojan 50.000 euros de ayudas a asociaciones culturales frente a los 100.000 que se destinan a las cofradías o la Semana Santa.

"Esto es lo que marca las prioridades políticas y cuáles son los modelos de ciudad por los que podemos apostar unos u otros", ha recalcado este martes en una rueda de prensa en la que ha estado acompañada de parte de su grupo municipal.

PRESUPUESTOS DE "MENTIRA"

En número generales, los ediles socialistas han criticado que las cuentas presentadas son de "mentira" y "no obedecen a la verdad" porque no suben un 13,3% como ha anunciado el alcalde, sino que respecto a los presupuestos prorrogados de 2022 aumentan un 4%, y, principalmente, se debe a los ingresos de las aportaciones del Estado y al incremento en la recaudación del impuesto de plusvalía.

"Una participación que aumenta gracias a la buena gestión del Gobierno de España, a la mejora en el empleo, a la subida en los salarios y que, por tanto, sí supone una subida en los ingresos de este Ayuntamiento", ha señalado la portavoz, que ha calificado las cuentas de "irreales" porque incluyen reducción de gastos que todavía no se conocen como un menor déficit del autobús urbano o el pago por el servicio de bomberos a la Diputación Provincial.

Respecto a la apuesta por el comercio local, Fernández ha indicado que no se produce una subida del 104% en esta partida por lo que acusa al Gobierno local de "estar mintiendo abiertamente", porque se recogen 126.000 euros cuando en el presupuesto anterior con todas las partidas destinadas al comercio se llegaba a los 185.000 euros.

Por otro lado, los socialistas sí comparten las inversiones que garantizan la continuidad de "importantes", como la Neocueva de Maltravieso, la ampliación del cementerio, o avanzar en la mejora del alumbrado público.