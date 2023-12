Torrejoncillo espera recibir más de 10.000 personas en la fiesta de La Encamisá

Ep

La localidad cacereña de Torrejoncillo se prepara para vivir un año más la fiesta de La Encamisá, declarada de Interés Turístico Regional desde 1997, en la que espera reunir a mas de 10.000 personas, en la noche del 7 de diciembre, junto a los 150 jinetes y 120 escopeteros que acompañarán al estandarte de la Virgen de la Inmaculada Concepción por las calles del pueblo.



Alrededor de estos festejos se ha diseñado un programa de actividades culturales y deportivas que se han venido desarrollando estos días como el pregón a cargo de Miguel Arias Freixo, o la ofrenda floral del pasado fin de semana, pero el día grande será la noche del 7 al 8 de diciembre, cuando el estandarte salga de la iglesia de San Andrés para ser portado por Rubén Sánchez García, cuyos padres, Antonio Sánchez y María García son los mayordomos este año.



Las hogueras en los distintos vecindarios como La Vega, La Carrera Alta y la Baja, San Antonio o en Saturnino Serrano arderán mientras la población degusta los dulces típicos como coquillos maridados con el vino de pitarra de la localidad.



Así, en la noche del miércoles 7 de diciembre, los principales festejos arrancarán a las 22,00 horas con el repicar de las campanas que anuncian la salida del estandarte de la Virgen desde la iglesia de San Andrés.

Entonces, los jinetes cubiertos con sábanas blancas llenarán las calles y plazas del municipio, en recuerdo de la estrategia de defensa que, según cuenta la leyenda, llevaron a cabo los torrejoncillanos durante la Batalla de Pavía, para ocultarse del enemigo entre la nieve.



Algunas leyendas apuntan a que el origen de la fiesta está en esta batalla, que se libró el 24 de febrero de 1525 entre el ejército francés al mando del rey Francisco I y las tropas germano-españolas del emperador Carlos V, y en la que un grupo de torrejoncillanos se cubrió con sábanas blancas y se encomendó a la Virgen para poder adentrarse en las líneas enemigas sin ser descubiertos en el paisaje nevado.



No se sabe con certeza si esto fue así pero sí que el origen de la fiesta es una batalla y de ahí los caballos y las escopetas emulando el ejército. No obstante, la fiesta tiene ahora un cariz religioso en agradecimiento a María Inmaculada que consiguió, según la leyenda, que las tropas españolas lograran su objetivo en esta localidad italiana.



DISPOSITIVO DE SEGURIDAD



Para que todo transcurra con normalidad, esta localidad de unos 3.400 habitantes, pondrá en marcha un dispositivo especial de seguridad, ya que el uso de caballos y de escopetas en el festejo obliga a tomar medidas extraordinarias para evitar posibles accidentes.



Así, la fiesta contará con un despliegue de 100 efectivos de seguridad y emergencia entre guardias civiles, policías locales y voluntarios de Protección Civil.



Después del día 7 seguirán las celebraciones con el día de la Pura (viernes 8) y la Pura Chica (sábado 9), esta última no solo es el cierre de la fiesta sino que es un día en el que los más pequeños toman todo el protagonismo, con actividades para ellos.



Todos los detalles se han dado a conocer este lunes por parte de la diputada de Turismo de la Diputación de Cáceres, Elisabeth Martín, que ha acompañado al alcalde de Torrejoncillo, Manuel Rodríguez, y al presidente de Paladines de la Encamisa, Miguel Ángel López Martín, además de a los mayordomos.



Martín ha indicado que la Diputación de Cáceres apoya a las fiestas de interés turístico regionales como esta, concretamente con una inversión de 3.500 euros con la que intenta potenciar todas estas celebraciones que sirven para dinamizar, a nivel turístico, estas fiestas y darlas a conocer.



La diputada ha animado a pasar estos días por Torrejoncillo, acercarse a conocer la fiesta y disfrutar del dulce típico torrejoncillano, el coquillo, también protagonista de La Encamisá. Además, ha recordado que esta localidad cuenta con un espacio patrimonial destacado que es la Iglesia de San Andrés Apóstol, Bien de Interés Cultural, cuyo interior ha sido digitalizado e incorporado al programa de Diputación "Cáceres Patrimonio Virtual".



El presidente de los paladines ha recordado que la asociación celebra su 50 aniversario y ha hecho un llamamiento a la prudencia para que la fiesta pueda desarrollarse correctamente de acuerdo a la tradición.



En último lugar han intervenido los mayordomos, Antonio y María, "mayordomos de promesa", que han esperado 10 años para ver este momento. Los mayordomos han explicado que hicieron una promesa a la Inmaculada Concepción, patrona de Torrejoncillo, en 2013 cuando su hijo Rubén - que será el portaestandarte- tuvo un accidente muy grave en Alicante que pudo costarle la vida.