Vox pide a Guardiola "no inmiscuirse" en negociaciones con PP en Ayuntamiento de Cáceres

El portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Cáceres, Eduardo Gutiérrez, ha pedido a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, "que deje negociar y no se inmiscuya en las cuestiones del PP y de Vox en la capital cacereña, siguiendo el mismo criterio que fijó el pasado mes de julio, cuando reclamó que los dirigentes nacionales de Vox no participasen de las negociaciones para formar gobierno en Extremadura".

Gutiérrez ha contestado así a las declaraciones de Guardiola sobre que las competencias en Educación son de la Junta de Extremadura y que "no habrá adoctrinamiento en las aulas", en alusión a la moción aprobada por PP y Vox en el consistorio cacereño para impartir charlas en los institutos de la región "sobre la realidad del aborto y sus secuelas".

"No entiendo cómo puede hablar de adoctrinar, en relación a la moción aprobada en Pleno la semana pasada presentada por mi grupo, que pedía 'un compromiso firme de este Ayuntamiento en defensa de la vida y la ayuda a las mujeres embarazadas', y luego compra los argumentos de la Lomloe del PSOE", se ha preguntado Gutiérrez.

En este sentido, el portavoz municipal cacereño de Vox ha subrayado que en la actualidad, "el contenido de los libros de texto de nuestros hijos está totalmente politizado, tras la aprobación de la Lomloe del PSOE, y hasta ahora el PP no ha hecho nada por modificarlo".

A este respecto, ha incidido en que "pareciera que la propia María Guardiola pretende erigirse en adalid de no sé qué, cuando sobre el lenguaje inclusivo, la RAE ya ha dicho que no solo no sirve para nada, sino que es contrario a las leyes básicas de comunicación, o cuando la Academia de la Historia ya ha declarado que muchos conceptos en esta materia se utilizan con fines partidistas".

"Todo esto sin hablar de la Agenda 2030, que tanto daño está haciendo a nuestros agricultores y ganaderos, o de la ideología de género, que en el colmo de rizar el rizo, el otro día leí un artículo que versaba sobre la feminización de las matemáticas, o cuando se desvirtúa el espíritu de la Carta Magna al hablar de nación de naciones, cuando esta se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española", ha añadido.

Así, Gutiérrez ha indicado que "existe una buena sintonía entre esta dos formaciones (PP y Vox) en Cáceres, hemos tomado decisiones en conjunto por el bien de la ciudadanía y estudiamos en la actualidad seguir acercando criterios que redunden en la prosperidad de la ciudad, sin que agentes externos deban marcarnos nuestra hoja de ruta", ha concluido Gutiérrez.