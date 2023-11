Comienza derribo del Bloque C de Aldea Moret y vecinos decidirán qué hacer con el espacio

Ep

El derribo del Bloque C de la calle Ródano del barrio cacereño de Aldea Moret ha comenzado ya con los trabajos previos de retirada de elementos y basura del interior por parte de la empresa.



El alcalde cacereño, Rafael Mateos, ha confirmado que la semana que viene ya se podrán ver labores de derribo, que no será por colapso sino de una forma manual retirando elemento a elemento, por lo que "se va a ir haciendo por fases, por plantas y poco a poco".



"No va a haber un colapso total del edificio, como a veces se produce en otro tipo de derribo, por lo que esa imagen no la vamos a tener en Aldea Moret, pero ya se ha comenzado la ejecución del contrato y será visible desde fuera a partir de la semana que viene", ha recalcado Mateos este martes en declaraciones a los medios.



Los trabajos no interferirán en la vida cotidiana de los vecinos aunque no se descarta que, en algún momento puntual, pueda haber algún corte en la vía pública. Además se va a proceder al vallado preventivo y por seguridad de todo el entorno de la manzana, según ha confirmado el regidor.



Una vez se haya concluido el derribo, previsto para la primavera del año que viene, se decidirá qué hacer con el espacio liberado por el inmueble a través de un proceso de escucha de los vecinos ya que, aunque se había previsto construir un espacio verde, Mateos ha confirmado que, antes de tomar una decisión definitiva, se abrirá un proceso participativo con las asociaciones de vecinos, y con los que tienen actividades industriales y empresariales en el barrio, así como con los centros educativos.



"Yo creo que los vecinos de Aldea Moret tienen que participar y dar su opinión sobre cuál va a ser el uso definitivo de esa parcela y desde luego a mí me gustaría que fuese un espacio para el disfrute de todos los vecinos del barrio", ha incidido.



Mateos ha mostrado su satisfacción por que este proyecto, que era una promesa electoral del PSOE en 2019, se vaya a ejecutar ahora con un Gobierno del PP. "En cuatro años de gobierno socialista no se pudo materializar y, a día de hoy, con un gobierno del Partido Popular sí va a ser una realidad", ha espetado.



DESALOJADO EN 2010



Cabe recordar que el Bloque C, situado en un solar de 1.500 metros cuadrados, cuenta con una antigüedad de más de 35 años y ha sufrido continuos actos de vandalismo como la sustracción de todos los elementos y materiales que puedan ser objeto de venta, como carpinterías exteriores, cableado eléctrico, conducciones de agua, etc.



Debido principalmente a la falta de mantenimiento y al mal uso de algunos de sus usuarios, el edificio se desalojó en el año 2010 y se procedió al tapiado de los huecos más cercanos a la vía pública para evitar el acceso al mismo. El desalojo llevó aparejado algún proceso de limpieza de las ingentes cantidades de basura que contenía.



Sin embargo, a día de hoy, seguía habiendo mucha basura acumulada tanto en las zonas comunes como en las viviendas. Esto ha generado también la aparición de animales en el interior, fundamentalmente aves y ratas, aunque también insectos y otras plagas, dados los restos encontrados en el interior del mismo.



La demolición se desarrollará "elemento a elemento" para algunos de los sistemas constructivos como son la cubierta y los trasdosados que, por albergar en su paquete constructivo aislamiento térmico a base de mantas de fibra de vidrio, se hace necesario su extracción independiente para su gestión como residuo limpio.



Para el resto de los sistemas constructivos se ha elegido la demolición combinada, utilizando maquinaria mecánica pesada hidroneumática, retroexcavadora, con pinzas demoledoras dada su eficacia y sus adecuados rendimientos para demoliciones de este tipo.