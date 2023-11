La Diputación de Cáceres aumentará en 2024 su presupuesto hasta llegar a 172,4 millones

Ep.

El Presupuesto de la Diputación de Cáceres para 2024 alcanza los 172,4 millones de euros, lo que supone un crecimiento respecto al ejercicio de 2023 de más de 16 millones de euros, un 9,3% más. Las cuentas consolidadas llegan a los 191,3 millones si se incluyen las del Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria (OARGT), que contará con un presupuesto de 7,9 millones, y los tres consorcios dependientes de la institución (Museo Pérez Comendador-Leorux, Institución Ferial de Trujillo y Consorcio MásMedio), que alcanzan los 191.368 euros.



Del total de lo presupuestado, el 54% se destina a inversiones y servicios para los municipios de la provincia, con un plan de obras dotado de 14,5 millones de euros, más de 16 millones para arreglo y mantenimiento de carretera o 5 millones de euros para un plan de empleo local, entre otras inversiones.



El área de Personal y Recursos Humanos contará con 29,5 millones de euros, lo que supone un 17,12% del presupuesto total. El incremento de esta partida respecto a 2023 es de unos 4 millones de euros justificada en parte por la puesta en marcha de los nuevos parques del Sepei como el de Jarandilla, que entrará en funcionamiento el próximo mes, o el de Guadalupe que se abrirá el año que viene.



Se incrementan las partidas de todas las áreas en unas cuentas con un marcado carácter social en el que se dota el nuevo servicio de Memoria Democrática con 318.739 euros, dentro del cual destaca la creación del Premio Conchita Viera, y la subvención nominativa para la tercera fase de la exhumación de la mina de la Paloma, en Zarza la Mayor, por importe de 105.000 euros.



El borrador ha sido presentado este jueves por parte del presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Morales, que ha dicho que son unos presupuestos "inversores, municipalistas y solidarios con todos". "Queremos aportar nuestra pequeña capacidad para intentar hacer un mundo más amable", ha dicho el presidente, que ha señalado que el objetivo final de las cuentas provinciales es "hacer feliz a la gente".



En cuanto a obras pendientes, se recogen los 600.000 euros para la reforma de la plaza de Santiago a la espera de que los técnicos determinen el incremento del coste para incorporar el importe al presupuesto final del proyecto porque "se hará tal y como se proyectó", ha dicho el presidente. Sin embargo, el carril bici a Casar de Cáceres desaparece de las cuentas provinciales al tratarse de una obra cofinanciada y no haber llegado el dinero para tal fin.



Por áreas, la de Presidencia contará con 8,4 millones de euros (4,88%), parte de los cuales se destinarán al Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo (Felcode) con una aportación de 150.000 euros. En Hacienda y Asistencia a Entidades Locales se contará con 16,2 millones de euros (9,42%) para, entre otros cometidos, continuar con la labor de asistencia y asesoramiento jurídico y técnico a las entidades locales.



El área de Fomento, Movilidad y Agenda Provincial es la que más presupuesto se lleva con 66,8 millones de euros (38,75% del total). Destacan 14,4 millones para un plan de obras en los municipios con recursos propios y otros 14,5 millones para el plan del Programa Operativo Plurirregional de España financiado con fondos europeos (Feder).



También se destinan 961.000 euros para adecuación de vías públicas e instalaciones municipales, otros 170.000 para mejora de las casas cuartel de la Guardia Civil, o 300.000 euros para la Hospedería La Serrana de Piornal. Para la red viaria se han consignado 16,1 millones de euros, de los que 11 millones son para la rehabilitación de las carreteras existentes y 4,8 millones para la conservación de los casi 2.000 kilómetros de la red viaria provincial.



En medio ambiente, se han consignado 600.000 euros para el Plan de Mejora de Infraestructuras Eléctricas (MIE), y otros 648.000 euros para la oficina comunitaria de transformación energética. En el área de Desarrollo Sostenible y Turismo, dotada con 26,3 millones (15,31%), se fomentan las políticas de igualada con 796.000 euros y programas sociales dotados con 2,7 millones de euros.



PLANES TURÍSTICOS



Se continuarán desarrollando los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino como el de La Vera-Valle del Jerte, que cuenta con 1,6 millones de euros; el de Sierra de Gata-Las Hurdes, cofinanciado con fondos Next Generation con 933.000 euros. Se crearán tres nuevos proyectos turísticos para el Valle del Alagón, (1,9 millones), el Grand Tour Territorios Unesco (3,4 millones), y la Experiencia Oleoturismo España, con 115.000 euros. Se baraja también poner en marcha una nueva edición del tre



A la promoción de los productos DOP e IGP se destinan 126.000 euros (9.000 para cada una); así como a las fiestas de interés turístico (150.000 euros) o la red de 65 centros de interpretación adscritos a 55 ayuntamientos, con un millón de euros para contratar a personal y su mantenimiento. Volverá a celebrarse en 2024 el Encuento de Oportunidades del Medio Rural (JATO) que alcanzará su tercera edición y que contará con 300.000 euros.



En cuanto al centro de estudios internacionales Charo Cordero, situado en la casa Pereros se destinarán 412.000 euros, de los que 360.000 se disponen para atender el hospedaje y manutención de los estudiantes alojados.



En el área de Cultura y Deportes, se contará con 15,4 millones de euros (8,9% del presupuesto) que servirán para que los ayuntamientos organicen actividades culturales y deportivas (2,3 millones de euros). Se mantiene el apoyo al deporte profesional con 321.000 euros para federaciones deportivas y 857.000 euros para clubes.



La participación de la Diputación de Cáceres en diferentes museos y consorcios como el Museo Helga de Alvear, Museo Vostell, Pérez Comendador, Consorcio Cáceres Ciudad Histórica, UNED y el Centro de Cirugía de Mínima Invasión se consigna con 684.000 euros.



DOTACIÓN PARA EL GRAN TEATRO



También se refleja en las cuentas los 244.000 euros que se destinan al Consorcio Gran Teatro para su programación habitual y la organización del festival Womad pero "eso no quiere decir que el dinero se vaya a transferir de forma inmediata", ha explicado el presidente en alusión a la polémica con la consejera de Cultura tras la reunión del Consejo Rector del Gran Teatro en la que la institución se vio "ninguneada".



"Nuestro compromiso con la cultura y con Cáceres es incuestionable pero no vamos a consentir ser convidados de piedra y pedimos lealtad a la consejera", ha dicho el presidente, que solicita "una colaboración de ida y vuelta" entre las instituciones consorciadas.



Respecto al área de Cultura, se incrementa también la aportación a la Banda Provincial de Música, que pasará de gestionar 54.000 euros a 60.000 euros. Y en política de innovación y digitalización se consignan 2,8 millones de euros para el contrato de comunicaciones ppara la gestión de servicios de telefonía, datos y ciberseguridad.



El borrador ya se ha trasladado al grupo del PP para que realice aportaciones porque la intención del equipo de Gobierno es aprobar el Presupuesto de 2024 el próximo jueves 23 de noviembre por unanimidad con el apoyo de los 25 diputados, 15 socialistas y 10 'populares', como ya ocurrió en el presente ejercicio por primera vez en la historia de la diputación cacereña. "Hay que desterrar los comportamientos estériles que no llevan a ningún sitio", ha concluido Morales.