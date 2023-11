Finalizan las obras de peatonalización de las calles Parras y San Antón de Cáceres

Ep

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, y el concejal de Infraestructuras, Víctor Bazo, han visitado la finalización de las obras de peatonalización en las calles Parras y San Antón.



El primer edil ha explicado que se trata de "una importante intervención para la ciudad que suponen un antes y un después en la accesibilidad y en tránsito peatonal al centro de la ciudad".

Junto con ello, ha explicado que suponen una gran innovación desde el punto de vista técnico porque la actuación no se ha hecho con granito, sino subiendo la parte central de la vía con una resina especial que evita el deslizamiento tanto de vehículos como de personas y "resiste muy bien a las altas temperaturas".



Las obras se han prologando durante algo más de cuatro meses después de que la empresa solicitase una prórroga y contribuyen a mejorar el nudo de comunicación entre las calles San Antón, Parras y Clavellinas, si bien por esta última aún no es posible transitar.



ZONA DE TRÁFICO RESTRINGIDO



Mateos, también ha recordado que en próximas fechas estas vías serán también "una zona de tráfico restringido", por lo que solo podrán acceder residentes, aquellos se dirijan al Parking Obispo Galarza o aquellos que por otras circunstancias tengan concedido el permiso especial de acceso, tal como se hace con otras zonas de ciudad monumental, que cuentan con un acceso controlado por cámaras.



El regidor ha pedido a los cacereños que se abstengan de circular por dicha vía ya que el objetivo es que el peatón gane en espacio y ya "hay una señal vertical que indica que el acceso es restringido". No obstante, ha recordado que por el momento las cámaras que vigilan el acceso a estas calles no van a multar porque "no se activarán hasta que no se hayan resuelto todas las solicitudes que han presentado los vecinos", algo que según Mateos sucederá en "pocas semanas".



Además, con la apertura de estas calles al tráfico, este mismo sábado las líneas de autobuses 1, 6 y 8 volverán a su recorrido habitual con paradas en la avenida Gloria Fuertes y el parking Obispo Galarza.



DATOS SOBRE LA PLATAFORMA ÚNICA



Cabe recordar que la creación de plataforma única en las calles Parras, San Antón y Clavellinas, se integra en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea con un importe de licitación de 240.740 euros, de los que el 92% los aportan los fondos europeos y el 8% el ayuntamiento.



La empresa encargada de realizar las obras ha sido Construcciones Sevilla Nevado con un plazo de ejecución inicial de tres meses que se prorrogó previa petición de la adjudicataria.



Se ha actuado en 600 metros cuadrados de nuevos acerados donde se ha colocado granito y en 1.600 metros cuadrados de viales que se han ejecutado con aglomerado de hormigón impreso.