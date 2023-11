Las calles del eje San Antón-Parras de Cáceres se abren al tráfico la semana que viene

Ep.

Las obras de construcción de una plataforma única en el eje de las calles San Antón-Clavellinas-Parras de Cáceres concluirán la próxima semana y esta zona quedará abierta al tráfico rodado, aunque todavía no entrará en vigor el control de acceso por cámaras de videovigilancia.

Así lo ha señalado el portavoz del Gobierno local, Ángel Orgaz, quien ha explicado que "a lo largo de la semana que viene" se abrirá a la circulación la zona que se iba a poner en servicio este viernes, pero las lluvias y fuertes vientos de las últimas semanas han retrasado la ejecución del proyecto que contempla una calzada de hormigón impreso, la primera que se instala en la ciudad con esta metodología.

Orgaz ha explicado, no obstante, que el control de acceso por cámaras no se va a activar hasta que no se resuelvan los casi 500 expedientes de solicitudes que se han registrado en el consistorio por parte de residentes o negocios de la zona, que tienen que registrar las matrículas de sus vehículos para no ser multados.

Así la cosas, la Policía Local no va a sancionar, de momento, a los que circulen por estas vías hasta que no se resuelvan todos los expedientes de los solicitantes y se avise de la entrada en funcionamiento de este control de acceso.

"Las sanciones no se van a llevar a cabo hasta que no se gestionen todas las solicitudes", ha incidido el portavoz, que ha añadido que se intentará "agilizar todas esas solicitudes para que se puedan tramitar a la mayor brevedad posible".