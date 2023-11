La Comisión de Economía del Ayuntamiento de Cáceres da el visto bueno a la bajada del IBI

Ep.

La Comisión de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Cáceres ha dictaminado favorablemente la propuesta del equipo de Gobierno para rebajar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de un tipo del 0,75 puntos porcentuales al 0,73, en urbana; y del 0,90 al 0,88 en rústica, lo que significa un ahorro para los bolsillos de los cacereños de entre 7 y 10 euros en el recibo anual.



En concreto, esta propuesta, que debe ser ratificada en un Pleno extraordinario convocado para mañana jueves, ha salido adelante con los votos favorables de los concejales del PP y de Vox, mientras que los ediles de PSOE y Unidas Podemos han votado en contra.



El equipo de Gobierno ha manifestado su satisfacción por el apoyo recibido de Vox para "cumplir una medida que va a repercutir positivamente en los bolsillos de los cacereños y cacereñas, tanto de familias como de comerciantes", y que es la primera de otras bajadas de impuestos que se sucederán a lo largo de la legislatura, según ha explicado el concejal de Economía, Ángel Orgaz.



Vox, que había pedido más bajada del IBI para llegar a los niveles de antes de la subida aplicada en la anterior legislatura, ha aceptado finalmente la rebaja planteada por el PP del 0,73, "pero saca el compromiso al Gobierno de llegar al menos al 0,70 en la legislatura".



Así lo ha indicado la concejala de Vox, Raquel Mirat, que ha reconocido que, en las últimas 24 horas, se han celebrado varios encuentros y conversaciones entre el concejal de Economía, Ángel Orgaz, y el portavoz de Vox, Eduardo Gutiérrez, y se ha pactado seguir bajando el IBI urbano, así como la rebaja del tipo impositivo del IBI rústico.



"Esta bajada de los tipos del IBI era una condición 'sine qua non' para poder seguir negociando nuestro apoyo a los futuros Presupuestos para 2024", ha añadido la concejala. Por otra parte, Raquel Mirat ha subrayado que también se ha acordado con el Gobierno Local de Rafael Mateos la bajada del IBI a los inmuebles urbanos cuyo valor catastral sea superior a los 350.000 euros.



PSOE Y UNIDAS PODEMOS EN CONTRA



En la Comisión de Economía, el PSOE y Unidas Podemos han votado en contra de esta rebaja del 2% del IBI que supondrá que las arcas municipales dejen de ingresar unos 600.000 euros al año.



La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Belén Fernández, ha señalado al término de la reunión que el equipo de Gobierno de Rafael Mateos ha incumplido el procedimiento para llevar a cabo esta rebaja fiscal ya que se han saltado los plazos establecidos en los estatutos del Consejo Económico y Social para la emisión de informes, que recogen que "en ningún caso se dará un plazo inferior a 15 días hábiles para que pueda emitir informe".



Sin embargo, entre la reunión del Consejo Económico y Social y la convocatoria de la Comisión de Economía "no han pasado ni 24 horas", por lo que, al margen de que no se comparan las decisiones fiscales que tome el Ejecutivo local, el PSOE ha reprochado que no se cumplan los procedimientos establecidos.



Mientras, desde las filas de Unidas Podemos, el concejal Álvaro Jaén, ha lamentado que el equipo de Gobierno "trate a los cacereños como a niños", ya que va a dejar de ingresar 600.000 euros que podrían servir para mejorar servicios públicos mientras "le da 7 euros" a los ciudadanos que no suponen un aumento cuantitativo importante. "La derecha tiene conciencia de clase y así es como actúa", ha reprochado Jaén.