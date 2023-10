Mateos anuncia bajada lineal IBI en Cáceres 2024 como adelanto a otras rebajas fiscales

Ep

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha anunciado este viernes que se va a implementar en 2024 una bajada del Impuestos de Bienes Inmuebles (IBI) a los cacereños que servirá como preámbulo a otras revisiones de tasas y rebajas impositivas que se ejecutarán en otros ejercicios presupuestarios posteriores.



Lo más inmediato es que se va a modificar el tipo impositivo del IBI rústico y urbano, fijando el mismo en 0.73% para bienes de inmuebles de naturaleza urbana y en el 0.88% para bienes inmuebles de naturaleza rústica. Esto supondrá un ahorro medio para los cacereños de unos 10 euros por bien, aunque en algunos casos serán 7 euros y en otros puede llegar a 15.



La rebaja hará que las arcas municipales dejen de ingresar 500.000 euros, lo que se reflejará ya en los presupuestos municipales que prepara el Gobierno local para que entren en vigor el 1 de enero de 2024.



Mateos ha señalado que más adelante se llevará a cabo la "revolución fiscal" que ha prometido el PP con la bajada de otros impuestos y la revisión de tasas públicas que ahora no se puede acometer porque se desconocen todavía los ingresos procedentes del Estado.



"El objetivo de esta bajada del IBI no es otro que facilitar la vida a los cacereños ayudando a que cada uno disponga de su dinero como mejor considere", ha explicado el regidor en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local, en la que ha anunciado esta medida que, según ha dicho, puede "animar a quienes estén pensando en invertir y en abrir un negocio en nuestra ciudad o a quienes estén pensando en montar su proyecto de vida en la misma".



La compensación de los 500.000 euros que se dejarán de ingresar se hará con una "gestión escrupulosa del gasto", ha dicho, al tiempo que ha recordado que en la pasada legislatura aumentó la recaudación, ya que el PSOE subió el IBI un 7% en vivienda y comercio y un 42% en los casos de usos industriales, "y eso no se tradujo en mayores inversiones".



"En cambio, quedó un remanente que demuestra que la clave no es recaudar más, que no es asfixiar más al contribuyente, sino priorizar los gastos y saber invertir el dinero que se recauda", ha recalcado. "La clave está en una gestión eficiente de los recursos públicos", ha sentenciado.



Mateos ha señalado que esta bajada del IBI es "la primera" de una batería de medidas fiscales que el Gobierno del PP pretende poner en marcha en la ciudad ya que, a partir del mes de enero de 2024 se van a revisar todas las tasas de la ciudad y se va a llevar a cabo una nueva rebaja de IBI más acusada, con especial atención a las pedanías de Valdesalor, Rincón de Ballesteros y Arroyo-Malpartida y que incluirá una bonificación general para todos aquellos que instalen placas fotovoltaicas en su vivienda.



A partir de 2024 también se impulsarán "medidas concretas para apoyar a empresarios y a hosteleros que "fueron maltratados la pasada legislatura, con una subida que en algunos casos sobrepasó con creces el 40%", ha dicho Mateos.

Además, ha explicado que no se incluyen estas medidas en los presupuestos del año que viene por una cuestión de equilibrio ya que "a día de hoy los ayuntamientos no tenemos todavía los datos de cuáles van a ser los ingresos que nos corresponden por la participación en los ingresos del Estado".



"A día de hoy no sabemos los ayuntamientos cuáles van a ser las reglas fiscales con las que vamos a tener que trabajar en el año 2024", se ha lamentado el alcalde cacereño.

Junto con ello, ha vuelto a insistir que para el nuevo Gobierno local "es una prioridad" que Cáceres cuente con un presupuesto en vigor a comienzos del año 2024, por lo que lo más inmediato que se puede hacer en relación al IBi es modificar la ordenanza de una forma lineal.



Mateos ha insistido en que "no es un capricho" del equipo de Gobierno sino "un compromiso que teníamos adquiridos con los vecinos... y los compromisos están para cumplirse". Además, ha adelantado que la nueva modificación que se hará en 2024 se podría aplicar incluso con efecto retroactivo.



En cuanto a los presupuestos para el año que viene, Mateos espera que el grupo municipal Vox apoye esta medida de rebaja fiscal lo que le garantizaría poder sacar las cuentas adelante con los votos de PP y Vox, matizando que "es posiblemente factible cuadrar un presupuesto para la ciudad bajando los impuestos".