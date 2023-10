Carbajo espera 2.000 personas en el festival El Magusto que aúna cultura y medio ambiente

Carbajo, de apenas 200 habitantes, espera recibir unas 2.000 personas el próximo sábado, día 28, para participar en el festival El Magusto, una cita que empezó hace veinte años con la organización de conciertos de música celta-folk.



Así, el programa recoge, además de los conciertos, charlas, plantaciones de árboles, actividades multiaventuras, liberación de aves, bailes tradicionales y otras actividades que aúnan cultura, tradición y naturaleza.



El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha acompañado al alcalde de la localidad, Sergio Piris, y a los representantes de la Asociación El Magusto Felipe Barata y Laura Corchado, en la presentación de esta cita que Morales ha calificad como un "festival singular".



Según Morales, "es una manifestación cultural de unidad, implicación ciudadana, convivencia, encuentro medioambiental y, sobre todo, y esto es algo que es muy importante para esta Diputación de Cáceres, un evento de convivencia en el ámbito de la cooperación transfronteriza".

Asimismo, ha avanzado que la institución provincial intensificará el apoyo a este festival por su "carácter singular y su personalidad interterritorial", y ha añadido que este apoyo se extenderá a otros eventos y festivales genuinos que potencian la cultura en el ámbito rural y que trascienden a lo local.



De hecho, el equipo de Gobierno está trabajando en los últimos detalles del presupuesto de la Diputación de Cáceres para el año 2024, en el que se verá reflejado el "compromiso" de la institución provincial por este tipo de propuestas organizadas en y para el mundo rural.



En esta línea, el alcalde de Carbajo, Sergio Piris, ha señalado que el pueblo "se desvive" en la organización de El Magusto que este año ha trasladado los conciertos al pabellón deportivo para que no haya problemas en caso de lluvia.



Además, se ha habilitado una zona de caravanas y de acampada para el que quiera hacer noche en el municipio que no cuenta con mucha infraestrucutra hotelera. Todos los servicios son gratuitos.



Sobre el programa, cabe destacar los conciertos que comenzarán a partir de las 16,30 horas y que ofrecerán las bandas El Naán trío, de Castilla y León; Ouysterband, de Reino Unido, o Kalàscima, de Italia. Todas ellas harán sonar la mejor música celta y folk de sus orígenes.



Además, los bailes tradicionales irán de la mano del grupo Juéllega extremeña, de Valencia de Alcántara, y del Rancho folclórico da casa do povo, de la localidad portuguesa de Santo António das Areias; y, se suman ponencias, talleres, artesanía, actividades de multiaventura, liberación de aves, etc.

"Un programa para todos los gustos y edades, con una especial atención al medio ambiente", ha indicado Laura Corchado, añadiendo que el enfoque del festival se ha ido transformando para poner en valor el entorno ya que Cabajo está enclavado en un Parque Natural, Reserva de la Biosfera, y "es importante aprovechar este altavoz que tenemos para hacer una labor de concienciación ambiental".



En este sentido, se llevará a cabo una plantación de árboles, liberación de aves del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre Los Hornos o se podrán escuchar ponencias sobre 'Meditaciones biológicas y traductores de vida', de la mano de Sol de la Quadra Salcedo, y 'Los cantos de las aves: el Orfeón olvidado', con Dave Langlois, entre otras muchas actividades.