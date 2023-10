Ayuntamiento Cáceres retira declaración sobre conflicto de Oriente Medio por no unanimidad

Ep

El Pleno del Ayuntamiento de Cáceres ha retirado una declaración institucional, que se iba a aprobar como primer punto del orden del día en la sesión ordinaria de este jueves, al no haber conseguido la unanimidad de todos los grupos políticos con representación municipal, ya que Vox ha planteado una enmienda al texto propuesto por el PSOE que no ha sido aceptada.



No obstante, el Pleno ha concluido con un minuto de silencio secundado por todos los grupos políticos (PP, PSOE, Vox y Unidas Podemos), en rechazo a los ataques a la población y en solidaridad con las víctimas, como muestra de condena del conflicto entre Israel y Gaza.



Así, el alcalde Rafael Mateos ha explicado al inicio de la sesión que debido a la falta de unanimidad había que retirar la declaración institucional que constaba de diez puntos con una introducción general en la que se recordaba que el pasado 7 de octubre "el grupo terrorista Hamás lanzó un ataque masivo contra objetivos civiles y militares en Israel".



"Este acto atroz ha provocado cientos de muertes y heridos en Israel y en Gaza. Un conflicto con unas dimensiones difíciles de cuantificar y que tiene repercusiones en Oriente Medio, con un importante riesgo de desestabilización de la zona", recogía la declaración que añadía que, ante estos acontecimientos el Ayuntamiento de Cáceres "condena enérgicamente los gravísimos ataques terroristas contra el Estado deIsrael por parte del grupo terrorista Hamás, que han causado cientos de muertes y heridos, entre personas civiles y militares".



El punto dos "condena el asedio ejercido por Israel a la Franja de Gaza" e "insta a la apertura de corredores humanitarios y al cese inmediato en el bloqueo de sus fronteras, así como en el corte de suministros básicos, por ser acciones contrarias al derecho internacional y al derecho humanitario".



La declaración institucional que se propuso también mostraba "su solidaridad con todas las víctimas de estos actos y sus familias" y "solicitaba el cese inmediato de la violencia indiscriminada contra la población, tanto de Israel como de la Franja de Gaza".



También se "exige la liberación inmediata de las personas retenidas en el marco de este conflicto"; se hace "un llamamiento para que cualquier acto se realice en el marco del Derecho Internacional y sin afectar a la población civil" y se "insta al Gobierno de España y a la Unión Europea a activar todos los mecanismos diplomáticos que estén en sus manos para evitar una escalada regional del conflicto y la pérdida de más vidas inocentes en un firme compromiso por la paz, la seguridad y la estabilidad en la región".



Asimismo, en el punto octavo se instaba a las partes "a garantizar el acceso a la atención sanitaria, la ayuda humanitaria y la ayuda al desarrollo destinada a garantizar la cobertura de las necesidades básicas y derechos de la población civil".



Los puntos en los que no se ha llegado a un acuerdo y en los que Vox ha presentado una enmienda han sido el número 9 en el que se "rechaza todas las medidas unilaterales que alejan la perspectiva de la solución de los dos Estados, única respuesta a las legítimas aspiraciones nacionales de palestinos e israelíes y elemento clave para paz y la seguridad".



La formación presidida por Santiago Abascal, que cuenta con dos concejales en el consistorio cacereño, tampoco ha aceptado el número 10 en el que se "conmina a la comunidad internacional a trabajar por hacer efectiva dicha solución de los dos Estados conforme al Derecho Internacional y las resoluciones de Naciones Unidas".



El grupo municipal Vox ha informado a Europa Press que "se negoció con el PSOE una pequeña enmienda, pero entre los límites de tiempo y la negativa del grupo proponente, no se llegó a un acuerdo", lo que ha provocado que se tenga que retirar la declaración institucional del orden del día de la sesión plenaria ordinaria del Ayuntamiento de Cáceres.



Por su parte, la portavoz del PSOE, Belén Fernández, ha recalcado en el turno de ruegos y preguntas la "voluntad" de acuerdo de todos los grupos excepto Vox, que no ha compartido los puntos 9 y 10 de la declaración institucional, lo que ha impedido aprobar el texto por unanimidad.



Fernández ha condenado la "atrocidad" que está ocurriendo en la zona y ha pedido un "gesto de rechazo" de la corporación cacereña a estos ataques y mostrar la "solidaridad" con las víctimas, por lo que ha rogado que el Pleno finalice con un minuto de silencio, lo que ha sido aceptado por el alcalde, Rafael Mateos.