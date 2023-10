Cáceres no aumentará limitaciones plan urbanismo a la apertura de apartamentos turísticos

Ep



El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha señalado que "a día de hoy" el ayuntamiento no baraja la opción de establecer límites al establecimiento de apartamentos turísticos en la ciudad, más allá de los que se recogen ya en el Plan General Municipal (PGM) que regula este asunto, porque en la ciudad "no existe un problema acuciante" a este respecto.



"No existe una libertad absoluta en la ciudad de Cáceres para este asunto", ha apuntado el regidor, que ha recordado que el plan de urbanismo ya estipula las limitaciones en zonas y alturas para este tipo de alojamientos extrahoteleros, por lo que ya existen unas limitaciones que, de momento, no se van a modificar para establecer unas mayores exigencias urbanísticas o administrativas.



Mateos ha recordado que, si bien en la ciudad han proliferado este tipo de alojamientos en los últimos años en algunas zonas, la situación no es comparable con otras ciudades turísticas como Toledo o Ibiza.



"Sí es cierto que puede haber un problema en determinadas zonas de la ciudad donde hay una concentración, pero, en general, en Cáceres no existe una concentración excesiva, ni a día de hoy creo que constituya un problema excesivo la proliferación de apartamentos turísticos", ha recalcado.



El regidor cacereño ha recordado que el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, al que pertenece Cáceres, acordó en la asamblea celebrada en Tarragona el pasado mes de julio, que en la siguiente que se celebrará en noviembre en Alcalá de Henares, se abordaría esta cuestión de los apartamentos turísticos, que se incluiría en el orden del día de la reunión.



La idea de las 15 ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad por le Unesco es "aprobar una ordenanza tipo" para regular la figura de los apartamentos turísticos en todas estas ciudades para unificar una normativa y trabajar "todos en la misma línea".



"Pero creo que el problema que pueden presentar ciudades como Toledo o que presentan otras ciudades, como puede ser Ibiza, no es una comparativa con lo que pasa en Cáceres", ha concluido Mateos a preguntas de los medios sobre este asunto en una rueda de prensa celebrada este lunes para presentar un concierto del Orfeón Cacereño.