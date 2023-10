Diputación impulsa políticas de igualdad y apoya visibilización de la diversidad familiar

La diputada de Igualdad de la Diputación de Cáceres, Antonia Molina, se ha reunido con representantes de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura (ADHEX), Extremadura Entiende y Fundación Mujeres, entidades que reciben una subvención nominativa de 18.000 euros cada una.



Así pues, gracias a esta financiación impulsan actividades en materia de igualdad de género en toda la provincia. En estas reuniones, se ha hecho un seguimiento del desarrollo de los proyectos financiados y propuesto futuras líneas de actuación.



En concreto, Molina ha expresado que el trabajo que se ha venido realizando en el área hasta la fecha, y con estas entidades en particular, ha sido muy bueno y debe continuarse, complementándolo con nuevas acciones que den respuesta a nuevos y futuros retos en materia de lucha contra la violencia de género o en aras de la promoción de la diversidad sexual y de género.



"La lucha contra la trata de personas con fines de explotación sexual, la visibilización y reconocimiento de la diversidad familiar o asegurar que los planes municipales de igualdad no se dejen almacenados en un cajón van a ser proyectos en los que vamos a seguir trabajando de la mano de estas entidades", ha incidido la diputada.



FAMILIAS, CON EXTREMADURA ENTIENDE



Desde 2021, Extremadura Entiende desarrolla el proyecto Family Like con el objetivo de fortalecer el conocimiento de la diversidad familiar en las áreas rurales de la provincia de Cáceres, para mejorar la convivencia social vinculándola al respeto de todas las orientaciones sexuales e identidades de género para conseguir la eliminación de las violencias que se generan sobre los grupos más vulnerables.



Un proyecto que ya ha llegado a las comunidades educativas de Guadalupe, Garganta de la Olla, Cuacos de Yuste, Arroyomolinos de Montánchez y Villanueva de la Vera, según informa la Institución provincial en una nota de prensa.



Con esta idea, se pretende llegar también a otros espacios municipales como son las bibliotecas para profundizar en la generación de referentes y divulgación de información en vistas a combatir la LGTBIfobia.



SENSIBILIZACIÓN CONTRA LA TRATA DE MUJERES



Por su parte, ADHEX tiene entre sus líneas de trabajo especializado la lucha contra de mujeres con fines de explotación sexual, con proyectos como Aspasia, financiado por la Diputación de Cáceres. Se trata de un proyecto dirigido a la población joven, tanto chicos como chicas, con el objetivo de sensibilizarles acerca de la trata de mujeres con fines de explotación sexual.



En los últimos años se vienen constatando varias cuestiones muy preocupantes: el aumento del consumo de prostitución y pornografía online por parte de los varones jóvenes, el acoso y las nuevas formas de captación a través de las redes sociales a las chicas, la violencia de género ejercida en el ámbito de la pareja y la violencia sexual hacia las jóvenes. La trata está imbricada en estos factores, pues el aumento de demanda de prostitución aumenta la explotación sexual y la trata.



En el marco del proyecto se han realizado talleres en centros educativos de Plasencia, Moraleja, Valencia de Alcántara, Arroyomolinos, Talayuela y Miajadas.



PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD EN AYUNTAMIENTOS



Las Administraciones Públicas tienen la obligatoriedad de contar con un Plan Municipal de Igualdad, independientemente del tamaño de su plantilla, según marca la legislación vigente. En esa tarea, la Diputación de Cáceres, a través de las técnicas de Fundación Mujeres, apoya a los Ayuntamientos en la elaboración de estos, para contribuir a reducir las desigualdades en el mercado laboral y mejorar los resultados de las políticas locales de empleo, gestión de personal e igualdad.



En ese sentido, se pretende ir un paso más allá de la redacción de un documento, asegurando que las medidas del Plan se implanten y hagan efectivas, con el asesoramiento y acompañamiento oportuno.