Vecinos, ayuntamiento y policía crearán grupo trabajo para solucionar problemas La Madrila

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha anunciado que este mes de octubre se va a crear un grupo de trabajo formado por vecinos, representantes políticos, Policía Local y Nacional, y técnicos municipales para intentar solucionar los problemas del barrio de La Madrila donde cada fin de semana se incrementa la presencia de jóvenes en la vía pública a altas horas de la madrugada, lo cual genera la incomodidad y el trastorno de quienes viven en esta zona de la ciudad.



A esa mesa de trabajo se invitará también a la Junta de Extremadura, a través de la Secretaría General de Interior, para buscar una solución a los problemas del ocio nocturno y al derecho al descanso de los vecinos, y a los propios hosteleros para que aporten soluciones a un viejo problema que se ha agudizado en los últimos meses, según las quejas de los vecinos, que aseguran que en la plaza de Albatros se pueden llegar a reunir más de 700 personas.



De hecho, según ha indicado el inspector jefe de la Policía Local de Cáceres, Benedicto Cacho, en el último año se han recibido 898 llamadas de vecinos de esta zona, muchas de ellas relacionadas con ruidos, situaciones de violencia, peleas, y consumo de drogas y alcohol en la calle.



Mateos, que se ha reunido este viernes con representantes de la asociación de vecinos La Madrila-Peña del Cura, ha destacado que los poderes públicos tienen la obligación de "hacer compatible el ocio de la gente más joven con el descanso de los vecinos" y, aunque ha avanzado, que los locales de ocio nocturno de la zona tienen su correspondiente licencia de actividad, y "no hay nadie ilegal", sí hay que sentarse con ellos para hacer compatible ese ocio con el descanso.



"Los propios empresarios son los primeros interesados en que esta zona sea una zona de ocio, pero de ocio con el visto bueno también de los vecinos de la ciudad. Y, por lo tanto, espero que representantes de ese sector hostelero se sumen a esa mesa de trabajo que nos debe llevar a mejorar el clima de convivencia y el clima de buena vecindad que hay en esta barriada de Cáceres", ha apuntado el regidor.



En relación a la necesidad de aumentar la presencia policial en la zona, el alcalde ha dicho que si se requiere se hará, al tiempo que ha recalcado la intención del ayuntamiento de incrementar la plantilla de la Policía Local para poder atender todas las necesidades de la ciudad, no solo en cuestiones de ocio, sino también en otras actividades.



Así, Mateos ha reconocido la dificultad que plantea solucionar el problema de convivencia en este barrio pero ha insistido en que "los problemas se resuelven cuando se afrontan", y por eso ha querido que el primer barrio que ha visitado como alcalde de la ciudad sea el de La Madrila.



"Quiero conocer de primera mano y de boca de los representantes de los vecinos cuál es el problema", ha dicho Mateos, que ha aclarado que la situación del barrio no es la que se vivió en los años 80 y 90, ya que ahora existe una normativa en materia de ruido y en materia urbanística de los locales que obliga a una insonorización y otras medidas.



"Los servicios municipales son muy escrupulosos y cada vez que hay una reforma, el cumplimiento de la normativa urbanística en materia acústica, en materia de salidas de emergencia, en materia de accesibilidad, se cumple", ha subrayado el alcalde, que ha indicado que el ayuntamiento "está muy encima del cumplimiento de la normativa".



No obstante, ha pedido al concejal de Urbanismo, responsable del tema de licencias, y al de Seguridad que "estemos muy pendientes de esa cuestión", ha indicado, al tiempo que ha defendido que los empresarios de ocio han acometido reformas en los últimos años para que los establecimientos estén acordes a normativas.



AMPLIACIÓN HORARIOS



Respecto a la ampliación de horarios de cierre que se concede a los locales cuando hay algún evento en la ciudad, y que también ha sido criticado por los vecinos de La Madrila, el alcalde ha recordado que se trata de una competencia de la Junta de Extremadura que se solicita por parte del ayuntamiento a petición de los propios hosteleros y que los servicios técnicos recomiendan para que haya alternativas y la gente no se aglomere en la puerta de los establecimientos al cierre.



No obstante, esta normativa es de 1996, por lo que el alcalde ha abogado por abordar, junto con la Junta de Extremadura y con los municipios más importantes de esta región, una reforma de la normativa que regule los horarios. "Una cuestión que plantearemos a la Junta de Extremadura y que yo creo que a lo mejor hay que abordar", ha señalado.



"Pero es que el problema yo creo que no es la ampliación de horario, el problema es que los establecimientos cumplan con la normativa y si los establecimientos están bien insonorizados yo creo que no debería haber problemas, y por eso yo pongo en valor también el esfuerzo que hacen los empresarios por insonorizar y las inversiones tan importantes que han hecho muchos empresarios de esta ciudad por tener locales de ocio de primera", ha apuntado.



A la pregunta de algunas declaraciones de vecinos en redes sociales de que en algunos locales se usan vengalas en el interior, el alcalde ha dicho que no tiene constancia de eso y ha animado a denunciar esta situación si se tiene constancia de ello.



VOTO DE CONFIANZA



Por parte de los vecinos, el presidente de la AAVV La Madrila-Peña del Cura, Francisco de Borja Gutiérrez, ha calificado de "gravísima" la situación que vive el barrio y ha dado un voto de confianza al ayuntamiento con la puesta en marcha de ese grupo de trabajo para solucionar los problemas.



Gutiérrez ha mostrado sus dudas de que la actual plantilla de la Policía Local pueda abarcar las necesidades que tiene la ciudad, al tiempo que ha pedido mayor presencia policial, por lo menos en las madrugadas de jueves a sábado, que es cuando se producen las principales aglomeraciones de personas, sobre todo en la plaza de Albatros que es donde se acumula el mayor número de locales.



La AAVV también ha trasladado al alcalde otras reivindiaciones de mejoras para el barrio, como obras para ganar en accesibilidad, mejores instalaciones deportivas y parques infantiles. Mateos ha dicho que se van a valorar de cara al presupuesto del año 2024, "porque somos conscientes que es una zona de la ciudad de Cáceres que ha estado muy abandonada en los últimos tiempos", ha concluido.