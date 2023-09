Ayuntamiento Cáceres buscará una solución para hacer realidad remodelación plaza Santiago

Ep.

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha señalado que intentará buscar una solución para que el proyecto de remodelación integral de la plaza de Santiago salga adelante, para lo que hablará con la Diputación de Cáceres, que va a financiar la obra, para conocer el retraso de esta actuación que tenía que estar adjudicada desde el pasado mes de junio pero que tiene problemas de presupuesto, al quedarse corta la cantidad que se había previsto en un principio.

Cabe recordar que la esperada reforma de esta plaza se iba a financiar con 400.000 euros del proyecto 'Pueblos con futuro' de la Diputación Provincial, pero las características del proyecto y los materiales elegidos para su ejecución sobrepasan ese presupuesto inicial debido también al aumento de los precios.

El proyecto que se va a ejecutar ha sido diseñado por el arquitecto extremeño Antonio Álvarez Cienfuegos-Rubio, que ganó un concurso de ideas que se convocó a tal efecto, y al que concurrieron 15 proyectos.

Mateos ha defendido la importancia que tiene la remodelación de este espacio que han demandado los propios vecinos para regenerar la zona que adolía de algunos problemas de seguridad.

"Nosotros defendimos la necesidad de hacer una actuación integral", ha subrayado el regidor este jueves durante la visita a las obras de Palacio de Godoy que se convertirá en un hotel de cinco estrellas.

"Nos hubiese gustado que esa actuación se hubiese desarrollado de forma paralela, para que cuando este establecimiento pueda estar abierto al público, esté también remodelada el área urbana que afecta a este Palacio de Godoy y a la plaza de Santiago", ha explicado el alcalde, que ha criticado que, en los cuatro años de Gobierno socialista de la anterior corporación, no se ha conseguido avanzar, lo que ha calificado de "mala noticia" y "una herencia" que el PP se ha encontrado.

Así, ha anunciado que el actual equipo de Gobierno "va a trabajar para que este proyecto sea una realidad, porque creo que es importante para la ciudad de Cáceres", y para que se abra un itinerario urbano más allá de la Plaza Mayor.

Por ello, Mateos ha anunciado que se sentará a hablar con la Diputación Provincial de Cáceres, que era quien financiaba esa actuación, para "buscar una solución y que la Plaza de Santiago se recupere y luzca como debe lucir", ya que "había un compromiso de regenerar esa zona, un compromiso que los anteriores dirigentes de esta ciudad no fueron capaces de cumplir y que nosotros vamos a pelear para que sea una realidad", ha concluido.

Así las cosas, ha mostrado su sorpresa por que se haya redactado un proyecto por encima de la dotación presupuestaria que había, y ha criticado que se haya generado una ilusión y una expectativa en los vecinos que ahora no se va a cumplir.

"Yo quiero saber el motivo por el que ahora mismo no hay presupuestos, si es que se ha destinado a otra cosa o es que el proyecto se ha ido por encima de lo que inicialmente había, y, desde luego, yo no me conformo con quedarme con menos de lo que se había proyectado o con menos de lo que se había comprometido a la ciudad de Cáceres", ha añadido, al tiempo que ha concluido que "no puede ser que nos prometan mucho y, al final, nos quedemos siempre con la mitad de lo que se nos promete".