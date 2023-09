Ayuntamiento Cáceres buscará también el apoyo de la Diputación para la Capitalidad en 2031

Ep.



El Ayuntamiento de Cáceres va a buscar el apoyo de la Diputación Provincial para la candidatura de la ciudad a Capital Europea de la Cultura en 2031, por lo que el alcalde se reunirá con el presidente de la institución provincial para plantearle que, si se decide dar el paso, debe ser "un proyecto conjunto" que implique no solo a la ciudad.



El regidor cacereño, Rafael Mateos, se ha mostrado convencido de que contará con la ayuda del presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, al igual que la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha mostrado ya el apoyo de la administración regional al proyecto.



"En los próximos días buscaremos un hueco porque tengo todavía pendiente una reunión institucional con el presidente de la Diputación, con el que tengo una magnífica relación personal, y me consta que lógicamente va a estar a disposición de colaborar, porque lo que sea bueno para Cáceres es bueno para la provincia", ha señalado Mateos este miércoles a preguntas de los medios antes de la inauguración de un supermercado en Nuevo Cáceres.



Así, Mateos trasladará formalmente a Morales la intención de presentarse a la Capitalidad en 2031 y se ha mostrado convencido de que "tendremos el apoyo de esa institución también".



De esta forma ha confirmado que el Ayuntamiento de Cáceres quiere lanzar esa candidatura para la que espera recabar más apoyos en las próximas semanas, porque "esto no es un proyecto de un equipo de Gobierno", sino que implicará a la provincia y a toda la región.



"Tenemos que estar todos unidos, y que por encima de ideologías y de siglas tiene que estar un proyecto común, que la ciudadanía se sienta identificada y se sienta unida en torno a algo, y en este caso esa Capitalidad Cultural del 2031 creo que nos puede unir a políticos, a sociedad civil, a empresarios, a asociaciones de vecinos, en definitiva a toda la sociedad cacereña y extremeña", ha señalado Mateos.



SIN POLÉMICAS CON OTRAS CIUDADES



Respecto a las declaraciones de la alcaldesa de Granada a la que no le ha gustado que el ministro de Cultura, Miquel Iceta, dijera que la reunión de ministros de Cultura da "visibilidad" a la candidatura de Cáceres, Mateos no ha querido entrar "en polémicas y enfrentamientos entre ciudades".



"Es muy legítimo que cualquier ciudad de España presente su candidatura. Granada es una magnífica ciudad también, con un amplio patrimonio y por lo tanto será una carrera la que habrá que competir con Granada y con otras tantas ciudades que hay ahora en la carrera y alguna otra que podrá surgir. Por lo tanto, yo y cada uno defenderemos nuestra candidatura con las mejores condiciones y dentro del fair play no debemos crear polémicas", ha subrayado.



Sobre la cumbre informal de los ministros de Cultura de la UE, el alcalde ha señalado que ha sido "una oportunidad única de dar a conocer a Cáceres, ya no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional", por lo que ha mostrado su satisfacción de cómo ha salido la reunión informal de ministros y de cómo se ha comportado la ciudad.



En este punto ha agradecido el trabajo de los servicios municipales, de la Policía Local, de los miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y a los vecinos de Cáceres, "porque en algún momento han sufrido también las consecuencias de cortes de tráfico y de zonas por las que no se podía pasear.



"Pero yo creo que merecía la pena, que ese coste que hemos sufrido en los últimos dos días ha merecido la pena porque Cáceres se ha proyectado como una ciudad moderna, una ciudad afable, una ciudad que recibe con los brazos abiertos a todos aquellos que vienen a visitarnos y sobre todo como una ciudad donde se respira cultura por los cuatro costados, con un patrimonio histórico único... y creo que la oportunidad ha sido inmejorable", ha concluido.