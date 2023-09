Mateos: En 100 días de gobierno "se han sentado las bases de los principales proyectos"

Ep.

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha valorado de forma positiva los primero 100 días de gobierno del PP al frente del ayuntamiento en los que "se han sentado las bases de los principales proyectos" anunciados, como la reforma de la avenida Virgen de la Montaña, de la plaza Marrón o la construcción de un complejo deportivo con piscina climatizada en el Nuevo Cáceres-Casa Plata.



Mateos ha anunciado que dos de estos proyectos ya están en marcha y que, en la próxima Junta de Gobierno local, se dará luz verde al inicio del expediente para la remodelación de la avenida Virgen de la Montaña, una intervención que contará con la opinión y las reflexiones de todos los vecinos y empresarios de la zona, de la comunidad educativa del Colegio Prácticas, así como de los agentes de seguridad y movilidad.



"Con ella, queremos conseguir que este céntrico bulevar, tan querido por todos, sea un verdadero punto de encuentro para la ciudadanía, más cómodo y agradable, priorizando a los peatones y respetando e incluso incrementando las zonas verdes y el arbolado de la zona", ha señalado.



Respecto a la remodelación de la Ribera del Marco, Mateos ha dicho que "es un proyecto mucho más ambicioso y más complejo", por lo que está prevista una reunión en Madrid con la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) "en cuanto sea posible", para llevar a cabo una actuación en esta zona que se pretende regenerar "siempre respetando los usos tradicionales y su valor medioambiental", ha dicho.



Mateos ha ofrecido este lunes un balance de estos primeros meses al frente del Gobierno cacereño que ha tenido que enfrentarse a un nuevo brote de legionela este verano con una docena de personas infectadas y que le ha costado la vida a un hombre de 86 años. El alcalde ha defendido la "labor preventiva" que se ha hecho porque "probablemente haya evitado males mayores".



También se ha referido al trabajo en el área económica ya que está "todo listo" para iniciar el proceso de los presupuestos participativos, punto de partida para la elaboración de los nuevos presupuestos que estarán "en tiempo y forma", ha insistido, ya que actualmente están prorrogadas las cuentas de 2022. Para ello, se ha comenzado con la revisión de las tasas para la bajada de algunos impuestos y se van a actualizar diversas ordenanzas actualmente desfasadas.



Con la Policía Local se está "en negociaciones" para poder aplicar un cuadrante de trabajo que se ajuste a las necesidades de la ciudad y a las de los propios agentes, y en cuanto a la limpieza y poda, se han puesto en marcha planes de choque y se trabaja en "frenar el problema de los grafitis".



También se han iniciado "conversaciones" sobre el traslado del Mercado Franco, que no se ha realizado durante los pasados cuatro años, por lo que se estudia ahora la nueva ubicación que deberá contar con más servicios y comodidades tanto para los comerciantes como para los usuarios, como baños públicos, algún negocio de hostelería y suficientes aparcamientos.



Respecto a otras obras, se han iniciado las de peatonalización del eje de la calles Parras-San Antón. Cuando concluya se pondrá en marcha el sistema de control de acceso por cámaras, cuya ordenanza ya está aprobada, y se avisará a los vecinos para que registren las matrículas de sus coches. Los primeros días en funcionamiento no se denunciará, sino que se avisará de la nueva circunstancia, ha aclarado Mateos.



También en materia de urbanismo se han desbloqueado proyectos como el centro cívico Santa Lucía y el de Ramos Guija, "que se encontraban sin la cantidad presupuestaria necesaria para poder contratarlos", ha explicado, además de adjudicar la demolición del Bloque C de Aldea Moret.



AYUDA A DOMICILIO



En asuntos sociales se ha adjudicado el servicio de ayuda a domicilio a una nueva empresa tras la finalización del contrato. Son 1,2 millones de euros para un máximo de 87.000 horas de servicio. Y se ha decidido licitar el servicio de Teleasistencia por tres años, para dar continuidad al servicio y evitar los perjuicios que ocasiona a los usuarios esperar a la licitación cada año.



Se ha conseguido que el Punto de Atención Psicológica a víctimas de violencia de género sea certificado como "centro sanitario autorizado", por lo que así ya la Junta puede proceder al pago del convenio, y se ha licitado durante este mes la adquisición de una vivienda para víctimas de violencia de género.



En estos primeros meses de Gobierno 'popular' se ha resuelto el pago de subvenciones a personas mayores, las subvenciones destinadas a la promoción de la igualdad y a la promoción personal y social de las familias y colectivos más vulnerables. Así como también se han resuelto las subvenciones a las asociaciones que apoyan las iniciativas formativas y promocionan el papel de la mujer, y se ha ampliado la oferta de actividades para niños en los campamentos urbanos además de trabajar en un programa "más ambicioso" para los mayores.



En el área de cultura se han incluido en la Noche del Patrimonio propuestas directamente pensadas para los más pequeños como la recreación de las cuevas del Calerizo, y se han creado nuevos programas culturales, como el que invitó a disfrutar de las perseidas entre palacios o a asistir a conciertos en las noches de verano en rincones de la parte antigua.



En estos 100 días se han otorgado subvenciones a 11 proyectos de actividades culturales y creativas por valor de 23.000 euros. Se han tramitado honores y distinciones como la concesión de la Medalla de la Ciudad al Orfeón Cacereño; y se ha finalizado el expediente de la declaración de la jota El Redoble como himno de la ciudad de Cáceres.



En festejos, se organizó la celebración de Los 40 Summerlive, un evento celebrado apenas 15 días después de tomar posesión que "no estaba ni presupuestado por la anterior corporación". "Lo pusimos en pie en tiempo récord", ha dicho el alcalde, que ha destacado el programa de la Feria de San Miguel que se ha diseñado atendiendo a las demandas de los hosteleros, con conciertos, actividades para niños y la inclusión de la Feria del Stock.



En materia de deportes, se ha solicitado al Consejo Superior de Deportes la financiación a través de fondos estratégicos de una subvención de 600.000 euros para la reforma y modernización del pabellón deportivo 'Juan Serrano Macayo', y se han aprobado ayudas al deporte base por valor de 185.000 euros, entre otros asuntos.



Mateos también ha destacado que el Espacio para la Creación Joven "es un hervidero de propuestas para los más jóvenes", que ya está en marcha la oferta formativa de cursos de la Universidad Popular y que se está trabajando en la reactivación del Aula de la Tercera Edad, además de poner en marcha la nueva escuela profesional Dual ZEUS e intentar cubrir la gran demanda de huertos urbanos.



"Esto es solo un resumen del trabajo eficaz, incansable, comprometido, transparente y pegado a la realidad de la calle de este equipo de gobierno desde cada concejalía. Pero también de la excelente profesionalidad y la buena coordinación que estamos teniendo con los técnicos municipales a quienes desde aquí agradecemos su labor", ha dicho el regidor.



Con todo ello, Mateos cree que "la ciudad avanza a buen ritmo" con el objetivo de "retener y atraer inversiones que estaban a punto de perderse", especialmente en fondos europeos. "Por fin podemos pensar en grande como Cáceres merece", ha subrayado Mateos, que ha concluido que uno de los retos será la posible candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura en 2031.



"Creo que es un debate social que en sí mismo puede ser enriquecedor, que el camino merecerá la pena y que nuestra ciudad tiene excelentes mimbres para poder conseguir el título si todos los volcamos con la causa", ha concluido.