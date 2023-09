Ayuntamiento Cáceres presentará a ayudas del 2% cultural reforma integral de Plaza Toros

Ep.



El Ayuntamiento de Cáceres ha decidido presentar a las ayudas que convoca el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para financiar la conservación de patrimonio arquitectónico (2% cultural) el proyecto de reforma integral de la Plaza de Toros Era de los Mártires, un edificio catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC), en el que se invertirán unos 3 millones de euros, parte de los cuales se espera conseguir de los fondos ministeriales.



El alcalde cacereño, Rafael Mateos, ha anunciado este lunes que se ha decidido que sea este proyecto el que concurra a las ayudas estatales y no la tercera fase de rehabilitación de la muralla ya que, según han apuntado los técnicos municipales, "en los siguientes puntos del lienzo en los que habría que actuar, son ya intervenciones puntuales que no precisan de una inversión tan elevada", ha dicho, por lo que se acometerían con fondos propios del ayuntamiento.



Por ello, y ante el "delicado estado en el que se encuentra" y la "importancia" que tiene la plaza de toros, se ha decidido presentar este proyecto a las ayudas ministeriales. "Es nuestro deber como administración cuidar de nuestro patrimonio y poder ponerlo a disposición de la ciudadanía para su correcto uso", ha subrayado el regidor en una rueda de prensa este lunes en la que ha hecho balance de los cien primeros días de gobierno.



Mateos ha recordado que las distintas intervenciones realizadas hasta ahora en la plaza de toros "son bienvenidas, pero a todas luces insuficientes para la envergadura de este espacio", que el PP quiere destinar no solo a festejos taurinos, sino también a actividades culturales y sociales que se adapten a la propia plaza.



La obra afectaría a "toda la plaza", ha dicho el regidor, ya que se actuará en accesibilidad, comodidad y se ejecutarán obras para cumplir requisitos urbanísticos, "por lo que es una actuación muy ambiciosa", ha apuntado.



El plazo para presentar el proyecto al ministerio es hasta el 15 de octubre y, en el caso de que se apruebe y pudieran comenzar las obras, se incluirá una cláusula para compatibilizar la reforma con la celebración de festejos taurinos en las ferias de San Fernando en mayo de 2024, con lo que el coso cacereño volvería a acoger este tipo de festejos después de años sin celebrarse.



SEGUNDA FASE DE LA MURALLA



Respecto a la segunda fase de la muralla, Mateos ha recordado que, por una parte, se sigue a la espera de una decisión judicial ante la retirada de la subvención por parte del ministerio y el recurso presentado por el ayuntamiento y, por otra, los técnicos están evaluando si la empresa adjudicataria, Cabero Edificaciones, cumple los requisitos para renunciar al contrato.



Si no hubiera razones objetivas para la renuncia al contrato se obligará a la empresa a que reanude los trabajos y si los hubiera, se adjudicaría el proyecto a la segunda oferta que se presentó en su día al concurso, que fue Bauen Empresa Constructora SA.