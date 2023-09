Cáceres buscará apoyo otras instituciones antes de concurrir a Capitalidad Cultural 2031

Ep.



El Ayuntamiento de Cáceres buscará la implicación y el apoyo de otras instituciones como la Junta de Extremadura y la Diputación Provincial antes de decidir si presenta su candidatura para ser Capital Europea de la Cultura en 2031.



El plazo para registrar formalmente la candidatura lo abrirá el Ministerio de Cultura en 2025 por lo que el consistorio cacereño estudiará si decide apostar de nuevo por este título, al que ya optó en 2016, aunque finalmente se concedió a San Sebastián.



Cabe recordar que en 2031, un municipio español y otro de Malta ostentarán el título de Capital Europea de la Cultura, un galardón que supone la celebración de decenas de actividades y una importante proyección internacional de la ciudad. De momento, Granada, Burgos, Toledo, Jerez de la Frontera, Las Palmas y Gijón ya se han postulado para competir por el título.



El portavoz del Gobierno local de Cáceres, Ángel Orgaz, ha señalado que la ciudad "tiene la solvencia para poder afrontar un reto de estas características, porque tiene patrimonio histórico, porque tiene patrimonio cultural y porque tiene un patrimonio artístico de primer nivel".



"Por lo tanto, desde el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cáceres, tenemos el firme convencimiento de que contamos con las características oportunas para ello", ha resaltado Orgaz que, no obstante, ha aclarado que el asunto es de "tal envergadura" que el consistorio no puede ir solo, "sino que debe de ir de la mano con otras instituciones, como la Junta de Extremadura y la Diputación de Cáceres".



Así, ha indicado que, en los próximos meses, se va a decidir si se presenta esta candidatura con el apoyo de otras administraciones "para poder hacerla realidad", ha indicado el portavoz este viernes en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local.



VISITA DE MINISTROS DE CULTURA



Orgaz se ha referido también en su comparecencia a la reunión informal que los ministros de Cultura y Deporte de la Unión Europea celebrarán en Cáceres la próxima semana, de la que ha dicho que es "un honor para Cáceres y para los cacereños poder albergar una cita de tan alto nivel", en el marco de la presidencia española de la Comisión europea".



"Los próximos días 25 y 26 de septiembre, Cáceres será el epicentro de la cultura en toda Europa y no es casual que se haya escogido a la capital cacereña para acoger una cita así", ha remarcado el portavoz, que ha añadido que "una de las esencias de Cáceres es la cultura, y tenemos un patrimonio que es de los mejores conservados del mundo y una actividad cultural, de festivales, de muestras, que nos sitúan en primera línea".