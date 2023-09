Bazaga: Ribera está "mal asesorada" porque la caza ya se usa en otros parques nacionales

Ep.

La portavoz de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga, ha insistido en que la utilización de la caza para el control poblacional de las especies y sin fines comerciales en Monfragüe está permitido por la Ley de Parques Nacionales y, por tanto, el ejecutivo regional no incurre "en ninguna ilegalidad" al autorizar la actividad cinegética en este enclave natural.



En este sentido, ha señalado que la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, estaba "mal asesorada" cuando este pasado lunes advertía al gobierno extremeño que la legislación prohíbe la actividad cinegética en parques nacionales.



Una advertencia que ya fue respondida por la propia presidenta de la Junta, María Guardiola, en los mismos términos utilizados este martes por Bazaga, preguntada por este asunto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.



"Nuestras normas nos permiten hacer uso de la caza cuando no tenga ningún fin comercial ni personal y para evitar catástrofes mayores, como puede ser la expansión de algunas de las especies", ha señalado la portavoz de la Junta, quien ha insistido en que Ribera desconoce la normativa al respecto.



"Creo que ahí la ministra pues no estaba bien asesorada y ha contado lo que lo que ha creído", ha defendido Bazaga, quien ha añadido que no es una práctica que se realice en Extremadura por primera vez, en tanto que se utiliza en "otros parques nacionales".



En concreto, según las palabras de la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta, Mercedes Morán, este pasado lunes, la caza en un parque nacional ya se practica en enclaves como Cabañeros, en Castilla-La Mancha, porque así lo permite la Ley de Parques Nacionales.