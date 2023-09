Fallece uno de los ingresados con legionela en Cáceres por causas distintas a la infección

Ep.



El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha comunicado este miércoles el fallecimiento de un hombre de 90 años que se encontraba ingresado en planta en el Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres con legionela, aunque las causas del fallecimiento son ajenas a esta infección.



Cabe recordar que la semana pasada se conocía la muerte de otro hombre de 86 años por el brote de legionela detectado en la ciudad que ha afectado a ocho personas, dos de las cuales permanecen ingresadas en el centro hospitalario, aunque se encuentran "estables", según informa el SES.



Así, "no hay ningún cambio significativo" ni en el varón de 65 años ingresado en planta ni en el otro varón de 65 años que está ingresado en la UCI del citado hospital cacereño.



Además, dentro de la investigación epidemiológica que el SES tiene en marcha en la ciudad cabe reseñar que, a fecha de este miércoles 6 de septiembre, no se ha detectado ningún caso nuevo por infección de legionela. También prosigue la toma de muestras ambientales en las zonas de influencia de los casos detectados.



El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha lamentado este nuevo fallecimiento aunque ha especificado que "ha muerto con legionela, pero no de legionela", al tiempo que ha asegurado que el ayuntamiento cacereño sigue a expensas de lo que dictamina el SES en cuanto al protocolo "que se sigue al pie de la letra", ha dicho.



En cuanto a las ocho fuentes públicas que se clausuraron en la ciudad al dar positivo en esta bacteria, siguen cerradas a la espera de repetirse un segundo análisis tras haberse sometido a un proceso de desinfección.