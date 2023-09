Robles garantiza la continuidad del Cefot de Cáceres porque su labor "es fundamental"

Ep.



La ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, ha garantizado la continuidad del Centro de Formación de Tropa nº1 (Cefot) de Cáceres porque el papel que realiza "es fundamental" para la preparación de los miembros del Ejército de Tierra, de los que ha dicho sentirse "muy orgullosa".



Robles ha visitado este lunes el centro militar en la capital cacereña para conocer las instalaciones del acuartelamiento de Santa Ana, situado a las afueras de la capital, así como el desarrollo del programa de formación.



Tras recorrer varias de las dependencias como las aulas, el comedor o los almacenes, y departir con alumnos del centro, la ministra ha declarado a los medios de comunicación que se trata de una visita "muy especial" porque quería conocer de cerca un centro de formación de tropa como el de Cefot nº 1 de Cáceres, uno de los dos que hay en España junto al de San Fernando en Cádiz, y por donde pasan cada año unos 3.000 alumnos durante unos seis meses.



Ahora mismo se encuentran recibiendo formación 1.112 alumnos, de los que 86 son mujeres. Precisamente, la ministra ha estado hablando unos minutos con la que ha sido la número uno de su promoción en la fase general de formación, que concluyó con la jura de bandera el pasado mes de julio, María del Mar Vidal.



Los soldados se encuentran ahora en la Fase de Formación Militar Específica y Especialidad Fundamental, que concluirá el 31 de octubre para dirigirse después hacia sus destinos. En la clase que ha visitado Robles se encontraban recibiendo formación sobre atención de primeros auxilios en casos de emergencia.



"He podido ver que el nivel de formación y de preparación es muy bueno y precisamente en este último mes he podido comprobar que, gracias a la formación que están recibiendo nuestros soldados, están ayudando a salvar vidas pues de personas, desde el que tiene un infarto hasta un intento de un ahogamiento, etcétera, así que estoy muy satisfecha del trabajo que realizan y una vez más muy satisfecha de nuestras Fuerzas Armadas y de nuestra tropa y del Ejército de Tierra", ha indicado la ministra a los medios de comunicación.



Robles ha indicado que el Cefot nº1 de Cáceres tiene el futuro asegurado porque "el papel que se realiza de formación y de perfeccionamiento, porque hay una parte de formación y hay una parte de perfeccionamiento, lo que hace es que ahonde precisamente en esos valores que tiene el Ejército de Tierra que son un orgullo para todos"



"Yo siempre digo que me siento muy orgullosa de las Fuerzas Armadas Españolas que hacen un papel esencial y fundamental en el mundo, y más en momentos difíciles, pero yo creo que el papel de nuestra tropa es esencial y fundamental y este centro está muy vinculado a Cáceres es muy importante para Cáceres así que para mí es una visita muy satisfactoria", ha incidido.



Robles ha estado acompañada en la visita por la subsecretaria de Defensa, Adoración Mateos; el Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, el general Amador Enseñat y Berea; el Subdelegado de Defensa en Cáceres, Manuel del Pozo; y el jefe del Cefot de Cáceres, el coronel Juan Manuel Martel Gómez.



Cabe destacar que la llegada de la ministra a Cáceres se ha producido con una hora de retraso sobre el horario previsto, ya que no ha podido desplazarse en helicóptero debido a las condiciones climatológicas, y ha tenido que viajar en avión hasta la base aérea de Talavera la Real (Badajoz) y trasladarse a Cáceres por carretera.