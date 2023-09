Obras muralla Cáceres se retrasan al renunciar empresa adjudicataria a seguir restauración

Ep.



Las obras de la segunda fase de restauración de la muralla de Cáceres, que se iban a reanudar en septiembre, sufren otro retraso al renunciar la empresa adjudicataria a seguir con el contrato de restauración que se formalizó en agosto de 2022 con la entidad Cabero edificaciones por un importe de 1.017.143,75 euros, y que fue suspendido en enero pasado por la pérdida de la subvención del Ministerio de Transportes debido a la modificación del proyecto inicial.



Mientras se resuelve el contencioso administrativo presentado por el Ayuntamiento cacereño para recuperar esa subvención ministerial, el alcalde Rafael Mateos firmó una resolución a principios de julio por la que se ordenaba retomar las obras con fondos propios, pero la Dirección General de Medio Ambiente de la Junta advirtió de que no podrían reanudarse hasta que concluyera el periodo de anidación de lo vencejos, por lo que el inicio de las obras se pospuso para el mes de septiembre.



Ahora tampoco podrán reanudarse debido a que la empresa adjudicataria ha presentado este mes de agosto un escrito al ayuntamiento por el que renuncia al contrato. Los servicios técnicos y jurídicos del Consistorio cacereño están estudiando cómo se resuelve este nuevo revés a las obras de restauración de uno de los principales monumentos de la ciudad.



La concejala de Patrimonio Histórico, Raquel Preciados, ha señalado este jueves que en el escrito de renuncia no se alega una causa concreta que haya motivado esa decisión, pero tras recibir esta notificación por parte de la empresa adjudicataria "ahora mismo, desde el punto de vista jurídico y administrativo, se está valorando esta nueva situación que nos ha sobrevenido y que no esperábamos".



"Estamos esperando a que se emitan los informes jurídicos. Porque entiendo que todo este asunto entra dentro del marco de la ley de contratos y, lógicamente, esto tiene que ser los técnicos pertinentes los que resuelvan y dictaminen al respecto", ha recalcado Preciados a preguntas de los medios sobre este asunto en una rueda de prensa, en la que no ha aclarado si habrá que volver a sacar a concurso las obras.



Cabe recordar que esta segunda fase de restauración de la muralla cacereña se paralizó durante el mandato del equipo de gobierno anterior, por la pérdida de la subvención de 1,2 millones de euros concedida por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana para su financiación.



En esta legislatura, el nuevo regidor ordenó que se reanudaran con recursos propios al 100%, a la espera de que se resuelva el contencioso con el ministerio, que sigue su curso en vía judicial. Las obras de esta segunda fase recogen la intervención en Torre Mochada, Torre del Horno, Torre Redonda y la del Aver, además de en los lienzos de esta zona.