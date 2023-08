Mateos confirma la detección de "posibles casos" de infección por legionela en Cáceres

Ep.



El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha confirmado que el Servicio Extremeño de Salud (SES) ha detectado ya "posibles casos" de infección por legionela en la ciudad y se está trabajando en hacer el estudio epidemiológico, "saber el origen de ese o de esos posibles casos de legionela para ver si existe alguna conexión entre ellos y si el foco puede estar en algún punto de la ciudad de Cáceres".



De forma paralela, el ayuntamiento sigue trabajando con los servicios municipales en el análisis de las fuentes públicas después de que la semana pasada se clausuraran ocho de ellas por haber detectado la bacteria. No solo se trabaja en fuentes públicas, a través de la empresa Canal de Isabel II, sino también en las ornamentales y servicios de riego, con la empresa Talher.



"Esta mañana el Servicio Extremeño de Salud nos comunicaba que están estudiando y analizando la posible aparición de algún caso ya de algún paciente", ha subrayado el regidor, que ha añadido que, desde el punto de vista sanitario será el SES quien dé los detalles y se está a la espera de esos resultados, de los análisis que se han efectuado en los últimos tres días.



Asimismo, se han desinfectado por parte de los servicios municipales y la empresa concesionaria algunas de las fuentes que habían dado positivo la semana pasada. Se han llevado a cabo los tratamientos de choque y se han vuelto a hacer unas nuevas analíticas para ver si han quedado desinfectadas al 100% o hay que volver a hacer algún otro tipo de analítica.



"Y estamos trabajando ya no sólo en las fuentes que sirven de abastecimiento y de agua potable, sino también en fuentes ornamentales y sistemas de riego", ha insistido el alcalde que ha apuntado que se está llevando a cabo el protocolo que se establece tanto por el ministerio como por los servicios de prevención del ayuntamiento.



Mateos ha recordado que "es muy improbable contagiarse de legionela por ingerir agua" ya que el contagio se produce por vías aéreas y los problemas suelen estar en los aerosoles y, por lo tanto, es donde habrá que incrementar los controles. Además, ha destacado los "controles preventivos" que se han puesto en marcha en el Ayuntamiento de Cáceres, "lo que nos lleva a ir un paso por delante", ha dicho, porque se trabaja ya desde la semana pasada "cuando aún no había ningún caso".



"Estamos hablando que a día de hoy pueda haber alguno. Estamos trabajando en la prevención desde la semana pasada y eso lógicamente nos facilita mucho más a la hora de llevar a cabo esos trabajos de prevención y de control de la enfermedad en nuestra ciudad y por lo tanto un mensaje de tranquilidad porque tanto los servicios municipales como el Servicio Extremeño de Salud están muy encima y estamos trabajando", ha concluido.